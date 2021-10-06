Невеста убитого журналиста Хашогги о фанатах «Ньюкасла»: «Похоже, их не заботит случившееся с Джамалем. Напомню: есть кое-что поважнее денег»

Хатидже Дженгиз, невеста убитого в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги, высказалась по поводу приобретения «Ньюкасла» консорциумом, имеющим отношение к саудовскому принцу Мухаммеду бен Салману.

После того, как стало известно о сделке, около стадиона «Ньюкасла» собирались болельщики и праздновали.

«Похоже, что их [фанатов «Ньюкасла»] не волнует, что случилось с Джамалом, а беспокоит только будущее в плане финансов. Хочу напомнить им, что есть нечто более важное, чем деньги. Есть нечто более важное, чем финансовое положение клуба.

Есть действительно более дорогие ценности, которые нужны в жизни всегда. Нужно сообщить им [саудовцам], что они не могут купить какую-либо английскую команду из-за этого преступления – это четкое послание, которое каждый англичанин должен отправить им.

Мы должны напомнить им о том, что они сделали с Джамалем, потому что никого не привлекли к ответственности. Мы должны наказать их другими способами.

По крайней мере, уважайте душу Джамаля. Он заплатил действительно высокую цену за свободу слова», – сказала Дженгиз.

Хашогги был убит 2 октября 2018 года. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, однако так и не вышел оттуда. Турецкая полиция предположила, что Хашогги был лишен жизни в консульстве: сначала его пытали, а потом убили.

Принца Мухаммеда бен Салмана обвинили в организации убийства Хашогги, потому что журналист жестко критиковал его и называл стиль управления авторитарным.

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