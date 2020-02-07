Евролига. УНИКС – «Монако», ЦСКА в гостях сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

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В пятницу, 8 октября, в рамках 2-й игровой недели регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 проходят пять матчей.

Казанский УНИКС принимает «Монако» Майка Джеймса и Уилла Томаса, которому проиграл в финале Еврокубка-2020/21.

Московский ЦСКА в Турции сыграет с действующим победителем турнира «Анадолу Эфесом».

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС Россия  –  Монако Монако 61:59 (4 четверть)
Дата проведения
8 октября, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
УНИКС
Браун (11), Хезоня (10), Воронцевич (6), Джекири (3), Узинский (2) – старт; Браун (10), Кэнан (7), Списсу (6), Брэнтли (3), Зайцев (0), Клименко (0).
Монако
Анджушич (8), Ли (6), Грэй (5), Мотеюнас (5 + 7 подборов), Бутсьель (4) – старт; Джеймс (6), Холл (6), Мотум (4), Вестерманн (3), Демаис-Баллу (3), Уаттара (0), Диалло (0).

Анадолу Эфес Турция  –  ЦСКА Россия
Дата проведения
8 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Альба Германия  –  LDLC АСВЕЛ Франция
Дата проведения
8 октября, 21.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Реал Испания
Дата проведения
8 октября, 21.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Баскония Испания  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия
Дата проведения
8 октября, 21.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 2-0, Зенит Россия – 2-0, Олимпиакос Греция – 1-0, Реал Испания – 1-0, Виллербан Франция – 1-0, Монако Монако – 1-0, Милан Италия – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Фенербахче Турция – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Маккаби Плейтика Израиль – 1-1, УНИКС Россия – 0-1, ЦСКА Россия – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Баскония Испания – 0-1, Альба Германия – 0-1, Бавария Германия – 0-2, Жальгирис Литва – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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