Евролига. УНИКС – «Монако», ЦСКА в гостях сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

В пятницу, 8 октября, в рамках 2-й игровой недели регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 проходят пять матчей.

Казанский УНИКС принимает «Монако» Майка Джеймса и Уилла Томаса, которому проиграл в финале Еврокубка-2020/21.

Московский ЦСКА в Турции сыграет с действующим победителем турнира «Анадолу Эфесом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 2-0, Зенит Россия – 2-0, Олимпиакос Греция – 1-0, Реал Испания – 1-0, Виллербан Франция – 1-0, Монако Монако – 1-0, Милан Италия – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Фенербахче Турция – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Маккаби Плейтика Израиль – 1-1, УНИКС Россия – 0-1, ЦСКА Россия – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Баскония Испания – 0-1, Альба Германия – 0-1, Бавария Германия – 0-2, Жальгирис Литва – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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