Евролига. УНИКС – «Монако», ЦСКА в гостях сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

В пятницу, 8 октября, в рамках 2-й игровой недели регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 проходят пять матчей.
Казанский УНИКС принимает «Монако» Майка Джеймса и Уилла Томаса, которому проиграл в финале Еврокубка-2020/21.
Московский ЦСКА в Турции сыграет с действующим победителем турнира «Анадолу Эфесом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 октября, 19.00, «Баскет-холл»
- УНИКС
- Браун (11), Хезоня (10), Воронцевич (6), Джекири (3), Узинский (2) – старт; Браун (10), Кэнан (7), Списсу (6), Брэнтли (3), Зайцев (0), Клименко (0).
- Дата проведения
- 8 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 8 октября, 21.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 8 октября, 21.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 8 октября, 21.30, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: Барселона Испания – 2-0, Зенит Россия – 2-0, Олимпиакос Греция – 1-0, Реал Испания – 1-0, Виллербан Франция – 1-0, Монако Монако – 1-0, Милан Италия – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Фенербахче Турция – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Маккаби Плейтика Израиль – 1-1, УНИКС Россия – 0-1, ЦСКА Россия – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1, Баскония Испания – 0-1, Альба Германия – 0-1, Бавария Германия – 0-2, Жальгирис Литва – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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