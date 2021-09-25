🥇🥈🥉 Власов победил на чемпионате мира по борьбе, Сефершаев и Кутузов взяли серебро, Акиев – бронзу

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Российский борец греко-римского стиля Роман Власов победил на чемпионате мира по спортивной борьбе в Осло в весовой категории до 77 кг.

Это третье мировое чемпионство для Власова. Также сегодня Эмин Сефершаев завоевал серебро в категории до 55 кг, Сергей Кутузов – до 72 кг, Адлан Акиев стал бронзовым призером в категории до 82 кг.

Спортивная борьба

Чемпионат мира

Осло, Норвегия

Греко-римская борьба

Мужчины

До 77 кг

1. Роман Власов (Россия)

2. Санан Сулейманов (Азербайджан)

3. Мохаммадали Гераеи (Иран)

3. Роланд Шварц (Германия)

До 55 кг

1. Кен Мацуи (Япония)

2. Эмин Сефершаев (Россия)

3. Эльдениз Азизли (Азербайджан)

3. Нугзари Цурцумия (Грузия)

До 72 кг

1. Малхаз Амоян (Армения)

2. Сергей Кутузов (Россия)

3. Геворг Саакян (Польша)

3. Криштупас Слейва (Литва)

До 82 кг

1. Рафик Гусейнов (Азербайджан)

2. Бурхан Акбудак (Турция)

3. Адлан Акиев (Россия)

3. Педжман Поштам (Иран)

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