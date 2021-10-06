Сака, Педри, Гринвуд, Мусиала, Беллингем и Рейна претендуют на приз лучшему молодому игроку от France Football

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Опубликован список претендентов на приз лучшему молодому игроку года от France Football.

На награду претендуют футболисты до 21 года.

Номинанты на приз имени Раймона Копа-2021:

Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», 20 лет)

Букайо Сака («Арсенал», 20 лет)

Педри («Барселона», 18 лет)

Жереми Доку («Ренн», 19 лет)

Райан Гравенберх («Аякс», 19 лет)

Джамал Мусиала («Бавария», 18 лет)

Флориан Виртц («Байер», 18 лет)

Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, 18 лет)

Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд, 18 лет)

Нуну Мендеш («ПСЖ», 19 лет)

Вручение награды состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

В 2018 году первый в истории приз достался Килиану Мбаппе, в 2019-м – Маттейсу де Лигту. В 2020 году награду не вручали из-за пандемии коронавируса.

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