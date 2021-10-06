Сака, Педри, Гринвуд, Мусиала, Беллингем и Рейна претендуют на приз лучшему молодому игроку от France Football

Опубликован список претендентов на приз лучшему молодому игроку года от France Football.

На награду претендуют футболисты до 21 года.

Номинанты на приз имени Раймона Копа-2021:

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( , 18 лет)

(«Боруссия» Дортмунд, 18 лет)

( Дортмунд, 18 лет)

( , 19 лет)

Вручение награды состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

В 2018 году первый в истории приз достался Килиану Мбаппе, в 2019-м – Маттейсу де Лигту. В 2020 году награду не вручали из-за пандемии коронавируса.