Леброн Джеймс набрал 100 млн подписчиков в инстаграме – больше, чем у НБА, НФЛ, МЛБ и НХЛ вместе взятых

Звездный форвард достиг отметки в 100 миллионов подписчиков в инстаграме. Это больше, чем у НБА, , МЛБ и НХЛ вместе взятых, сообщает журналист Араш Маркази.

Согласно недавнему исследованию ManySpins.com, количество подписчиков Леброна за последние девять месяцев увеличилось более чем на 25 миллионов (25 процентов).

Леброн является четырехкратным чемпионом НБА, четырехкратным MVP лиги, 17-кратным участником Матча всех звезд НБА и двукратным олимпийским чемпионом.

В июле 2021 года Джеймс сыграл самого себя в анимационно-игровом спортивном фильме «Космический джем: Новое поколение». Общие сборы картины с бюджетом 150 млн долларов составили 159 млн, из которых около половины ушло кинотеатрам.

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