«Как же круто». Уткин о присуждении Нобелевской премии мира главреду «Новой газеты» Муратову

Журналист и блогер отреагировал на присуждение Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

«Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. Как же это круто», – написал Уткин в твиттере.

Муратов получил премию вместе с филиппинской журналисткой Марией Ресса. Журналистов наградили «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием демократии и мира».

Нобелевская премия мира – у главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Он большой фанат спорта и спасает детей