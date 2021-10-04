Фетисов, Третьяк, Шипулин и Таймазов вошли в состав комитета Госдумы по физической культуре и спорту, Свищев его возглавил

Теги Дмитрий Пирог ФХР Владислав Третьяк Вячеслав Фетисов Борис Иванюженков Государственная дума Антон Шипулин Артур Таймазов Дмитрий Свищев Василий Конов Политика Роман Терюшков Рима Баталова Сергей Кривоносов Биатлон

Утвержден состав Комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту в количестве 12 депутатов, сообщил журналист Василий Конов. 

В состав комитета вошли президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр Рима Баталова, вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Борис Иванюженков, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог, олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, экс-министр спорта Московской области Роман Терюшков, а также депутаты Сергей Кривоносов, Амир Хамитов и Евгений Ревенко. 

Комитет возглавил глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. 

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