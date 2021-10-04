Фетисов, Третьяк, Шипулин и Таймазов вошли в состав комитета Госдумы по физической культуре и спорту, Свищев его возглавил

Утвержден состав Комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту в количестве 12 депутатов, сообщил журналист Василий Конов.

В состав комитета вошли президент Федерации хоккея России (ФХР) , двукратный олимпийский чемпион по хоккею , 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр Рима Баталова, вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Борис Иванюженков, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог, олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов, чемпион мира по биатлону , экс-министр спорта Московской области Роман Терюшков, а также депутаты Сергей Кривоносов, Амир Хамитов и Евгений Ревенко.

Комитет возглавил глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

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