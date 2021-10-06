Россия пробила 10 раз по воротам, Словакия – 25. Владение – 30% на 70%

обыграла сборную Словакии (1:0) в матче квалификации ЧМ-2022.

Команда тренера нанесла 10 ударов в сторону ворот соперника. На счету словаков – 25 ударов.

4 удара у россиян пришлись мимо, 5 ударов были заблокированы. У словаков 13 ударов мимо ворот, 7 были заблокированы.

Статистика по ударом в створ ворот – 5:1 в пользу Словакии.

Также Словакия больше России владела мячом – 70 процентов против 30 процентов.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия.