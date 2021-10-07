Овечкин, Кучеров, Василевский – в составе сборной России на ОИ-2022

Тренерский штаб сборной России назвал первых трех игроков, которые попадут в состав команды на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Это вратарь ( ), форварды ( ) и («Тампа»).

Хоккейный турнир в рамках пекинской Олимпиады пройдет с 9 по 20 февраля.

Ожидается, что итоговые составы сборных на Игры-2022 будут объявлены в начале января.

Канада, Швеция, Чехия и Финляндия уже назвали игроков, которые точно едут на Игры-2022. Давайте выберем троих и для сборной России