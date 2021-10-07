Овечкин, Кучеров, Василевский – в составе сборной России на ОИ-2022

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Тренерский штаб сборной России назвал первых трех игроков, которые попадут в состав команды на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Это вратарь Андрей Василевский («Тампа»), форварды Александр Овечкин («Вашингтон») и Никита Кучеров («Тампа»).

Хоккейный турнир в рамках пекинской Олимпиады пройдет с 9 по 20 февраля.

Ожидается, что итоговые составы сборных на Игры-2022 будут объявлены в начале января.

Канада, Швеция, Чехия и Финляндия уже назвали игроков, которые точно едут на Игры-2022. Давайте выберем троих и для сборной России

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