Овечкин, Кучеров, Василевский – в составе сборной России на ОИ-2022

Тренерский штаб сборной России назвал первых трех игроков, которые попадут в состав команды на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Это вратарь Андрей Василевский («Тампа»), форварды Александр Овечкин («Вашингтон») и Никита Кучеров («Тампа»).
Хоккейный турнир в рамках пекинской Олимпиады пройдет с 9 по 20 февраля.
Ожидается, что итоговые составы сборных на Игры-2022 будут объявлены в начале января.
Канада, Швеция, Чехия и Финляндия уже назвали игроков, которые точно едут на Игры-2022. Давайте выберем троих и для сборной России