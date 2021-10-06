19 клубов АПЛ выступили против покупки «Ньюкасла» саудовцами и просят об экстренном собрании

Клубы АПЛ недовольны, что «Ньюкасл» приобретен консорциумом, имеющим отношение к саудовскому принцу Мухаммеду бен Салману.

Разъяренные клубы атаковали лигу жалобами в связи со сделкой по продаже «Ньюкасла» и настаивают на экстренном заседании на следующей неделе.

Как сообщает The Guardian, 19 клубов объединились против консорциума, которому разрешили купить «Ньюкасл». Они запросили у лиги информацию, почему сделка была одобрена, и почему они получили так мало данных по этому поводу.

Клубы выразили обеспокоенность из-за того, что бренд Премьер-лиги может может пострадать из-за того, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) приобретет 80% акций Ньюкасла.

Сделка, в частности, подверглась резкой критике со стороны правозащитных групп, особенно в связи с тем, что PIF – государственный фонд национального благосостояния – контролируется наследным принцем Мохаммедом бен Салманом.

Отмечается также, что клубы АПЛ мог озаботить тот факт, что финансовые вливания в «Ньюкасл» приведут к завышенным трансферным суммам и заработной плате.

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