Матерацци о конфликте с Зиданом: «Итальянцы осуждали меня, а должны были целовать землю, по которой я ходил»

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Экс-защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал о конфликте с Зинедином Зиданом в финале ЧМ-2006.

– Наверное, многих до сих пор мучает вопрос, что ты тогда сказал Зидану в финале чемпионата мира, после чего он ударил тебя головой?

– В той игре я часто придерживал его за майку, и он сказал, что если она мне нужна, то я могу забрать ее после матча, на что я ответил, что лучше предпочел бы его сестру.

– Ибрагимович говорит, что Зидан сделал тебя знаменитым на весь мир. И что без Зидана ты бы так и остался обычным защитником, про которого знают только в Италии.

– Я бы не стал слушать то, что говорит Ибрагимович. Меня тогда больше разозлило то, что Зидана поддерживали все французы, а моя нация, итальянцы, осуждали меня за этот поступок. Они должны были целовать землю, по которой я ходил.

Я забил важнейший гол в финале чемпионата мира и выключил из игры их лидера. Но вместо благодарности получил только поток критики, – сказал Матерацци.

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