Роналду забивает в каждом матче после возвращения в «МЮ» – 4 гола в 3 играх

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Вест Хэм премьер-лига Англия Sports.ru Футбол

В эти минуты «Манчестер Юнайтед» играет с «Вест Хэмом» (1:1, первый тайм) в рамках 5-го тура АПЛ.

Счет в этой игре на 35-й минуте сравнял нападающий «МЮ» Криштиану Роналду.

Португалец забивает в каждом матче после возвращения в «Юнайтед» – у него 4 гола в 3 матчах.

36-летний форвард оформил дубль в матче против «Ньюкасла» (4:1) в АПЛ и отличился в игре против «Янг Бойз» (1:2) в Лиге чемпионов.

С полной статистикой Роналду можно ознакомиться по ссылке.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Вест Хэмом» и «МЮ».

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