Роналду забивает в каждом матче после возвращения в «МЮ» – 4 гола в 3 играх

В эти минуты играет с (1:1, первый тайм) в рамках 5-го тура .

Счет в этой игре на 35-й минуте сравнял нападающий «МЮ» .

Португалец забивает в каждом матче после возвращения в «Юнайтед» – у него 4 гола в 3 матчах.

36-летний форвард оформил дубль в матче против «Ньюкасла» (4:1) в АПЛ и отличился в игре против «Янг Бойз» (1:2) в Лиге чемпионов.

С полной статистикой Роналду можно ознакомиться по ссылке.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Вест Хэмом» и «МЮ».