Куман о «Баварии»: «Мы проиграли им 2:8 с Месси, Суаресом и Гризманном. Сейчас были Бальде, Демир и Мингеса. Я реалист»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о своем будущем в клубе.

«Я ничего не знаю. Я думаю только об игре и о команде. Все остальное – не в моих руках. Я спокоен и уверен, что мы будем побеждать. Нужно, чтобы футболисты восстанавливались от травм. Но я знаю, что мы должны побеждать. Только результат имеет значение.

Я не боюсь за будущее. Президент принимает решение по этому поводу.

Я реалистично смотрю на вещи. Чуть больше года назад мы проиграли «Баварии» со счетом 2:8. Тогда в составе были Месси, Суарес и Гризманн. Сейчас мы проиграли с молодыми Бальде, Демиром и Мингесой», – сказал Куман.

Отметим, что Алекс Бальде вышел на замену на 74-й минуте игры, Юсуф Демир появился на поле на 59-й минуте, а Оскар Мингеса вышел на замену на 66-й минуте.

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