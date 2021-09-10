«Такую гадость сотворила на Олимпиаде». Винер сообщила о снятии кандидатуры Кузьминой с выборов на пост главы техкома FIG

Кандидата от России на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталью Кузьмину сняли с выборов.

Об этом сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова. Кузьмина планировала переизбираться на выборном конгрессе, который пройдет с 5 по 7 ноября 2021 года.

Ранее техком, возглавляемый Кузьминой, заявил, что не нашел судейских нарушений во время соревнований на Олимпиаде в Токио. На Играх в личном многоборье победила израильтянка , а россиянка заняла второе место.

«Мы ее сняли с выборов еще позавчера. Мы послали в FIG письмо, и спустя три часа FIG опубликовал новый состав на выборы, и Кузьминой там нет, Россия сняла ее кандидатуру.

Замены у нас нет, потому что мы в мае подавали ее кандидатуру, еще до Игр, а она потом на Олимпиаде сотворила такую гадость. И сейчас мы сняли ее кандидатуру, потому что без нее лучше, чем с ней, потому что никто бы не посмел сделать то, что она сделала», – сказала Винер-Усманова.

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