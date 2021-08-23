Мэнни Пакьяо выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин

Экс-чемпион мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин.

В ноябре прошлого года Пакьоя возглавил правящую партию страны НДП-Лабан.

Следующие выборы президента Филиппин пройдут 9 мая 2022 года.

22 августа в Лас-Вегасе Пакьяо уступил единогласным решением судей чемпиону WBA в полусреднем весе Йорденису Угасу, после чего объявил, что, вероятно, завершит карьеру.

«Я рос в бедности и понимаю, что чувствуют люди». Мэнни Пакьяо – вероятно, следующий президент Филиппин

Мэнни Пакьяо: «Склоняюсь к уходу на пенсию»