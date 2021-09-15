Сульшер о 2:1 с «Вест Хэмом»: «У «МЮ» было 2 железных пенальти. Надеюсь, это не ситуация: «Роналду никогда не получит пенальти»

Главный тренер поделился мыслями после победы над (2:1) в матче чемпионата .

«Таков футбол – есть взлеты и падения. В такой обстановке нужно работать.

Для вашего сердца это плохо, но именно поэтому мы играем в футбол. Мы опустили глаза вниз – и Давид Де Хеа сделал этот сэйв.

Пенальти за игру рукой, вероятно, был назначен правильно. Когда выставляешь руки и мяч в них попадает, это всегда сложно воспринять. Но Давид сыграл прекрасно», – сказал Сульшер.

«Думаю, у нас было два железных пенальти, даже спорить не о чем. В первом случае парень втянул ногу, а Криштиану бежал по прямой. А на Погба фолил Курт Зума. Так почему апелляция Роналду не привела к пенальти?

Надеюсь, это не ситуация: «Роналду никогда не получит пенальти», – добавил норвежец.

О Джесси Лингарде

«После игры во вторник он извинился. Все сказали, что в этом нет необходимости. Сегодня он вышел и был великолепен. Отличный ответ на их гол.

Я думаю, что мы сыграли в очень хороший футбол в первом тайме, но нам нужно лучше защищаться», – заявил Сульшер.

На матче работал арбитр Мартин Аткинсон.