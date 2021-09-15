Почеттино о замене Месси: «Это может нравиться, а может не нравиться. Тренер принимает решения»

Главный тренер объяснил замену нападающего во втором тайме матчи Лиги 1 против (2:1).

Аргентинец покинул поле на 76-й минуте – его заменил Ашраф Хакими.

«Все знают, что у нас много очень хороших игроков.

Мы должны делать выбор состава до выхода на поле, а затем в матче, думая о том, что лучше всего для команды и для каждого игрока.

Иногда решения бывают положительными, бывают – нет. Но именно поэтому тренер стоит рядом со скамейкой запасных, чтобы принимать решения.

Это может нравиться, а может и не нравиться. Я спросил его, как он себя чувствует. Он сказал, что с ним все в порядке, проблем нет», – сказал Почеттино.

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