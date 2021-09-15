«Спартак» может назначить спортдиректором Торресилью из «Сарагосы»

Стало известно имя еще одного кандидата на пост спортивного директора «Спартака».

Должность, освободившуюся в августе после ухода из клуба Дмитрия Попова, может занять Мигель Торресилья. С декабря 2020 года он работает в «Сарагосе», которая выступает в .

51-летний специалист занимается скаутингом с 2001 года. Он работал спортивным директором в «Новельде», «Картахене», «Саламанке», «Сельте», «Бетисе», хихонском «Спортинге», а также бельгийском «Беверене».

Ранее сообщалось, что на пост спортдиректора «Спартака» претендует скаут «ПСЖ» Лука Каттани, с которым хорошо знакома Зарема Салихова, жена владельца московского клуба Леонида Федуна.

Гендиректор «Спартака» о поисках спортивного директора: «Сейчас есть контакты с рядом иностранных кандидатов»