Журналист «Матч ТВ»: «Федун обещал фанатам «Спартака» 6 очков в матчах с «Легией» и ЦСКА»

Корреспондент Антон Анисимов рассказал о ситуации в «Спартаке» перед матчем чемпионата против .

«Я постоянно работаю со , 24 на 7. Многие инсайды я не могу рассказывать, а мне сообщают такие вещи, которых вы даже представить не можете.

Я не могу их рассказывать, чтобы не подставлять людей, в том числе тех, которые до сих работают в клубе наверху.

Но что я могу сказать. Во-первых, после матча с «Химками» (3:1) была встреча Леонида Федуна с болельщиками, у которых абонементы в VIP-ложу.

Мы 2,5 часа ждали Леонида Арнольдовича, чтобы узнать, что же там все-таки происходило. Сначала машины подъехали к основному VIP-выходу, затем в последний момент их передвинули к другому, мы побежали туда.

Первое, что мы кричали Леониду Федуну: «Почему вы прячетесь и слышите ли вы, что творится на трибунах». Он сначала остановился, вроде как хотел что-то сказать, но затем сел в машину.

Я знаю на 99 процентов, что точно слышит, что ему кричат на трибунах.

И второе. Я знаю, и мне не один человек это говорил, что Леонид Арнольдович пообещал болельщикам, что в матчах с «Легией» (0:1) и ЦСКА будет шесть очков. Шесть уже невозможно.

Поэтому будем надеяться, что с ЦСКА будет три. Таким образом, Леонид Арнольдович на 50 процентов выполнит свое обещание», – сообщил Анисимов.