«Челси» и «Ливерпуль» делят 1-е место в АПЛ – у них равные дополнительные показатели. «Брайтон» – 4-й после 5 туров

В чемпионате Англии завершился пятый тур.

Первое место в турнирной таблице делят и . У команд по 13 очков.

Также у них одинаковые дополнительные показатели: разница мячей (плюс 11), а также количество забитых мячей (по 12).

☝️ @ChelseaFC and @LFC share identical records atop the #PL table after Matchweek 5 ☝️ pic.twitter.com/dJ0sApD4KF