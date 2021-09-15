«Челси» и «Ливерпуль» делят 1-е место в АПЛ – у них равные дополнительные показатели. «Брайтон» – 4-й после 5 туров

В чемпионате Англии завершился пятый тур.
Первое место в турнирной таблице делят «Челси» и «Ливерпуль». У команд по 13 очков.
Также у них одинаковые дополнительные показатели: разница мячей (плюс 11), а также количество забитых мячей (по 12).
☝️ @ChelseaFC and @LFC share identical records atop the #PL table after Matchweek 5 ☝️ pic.twitter.com/dJ0sApD4KF— Premier League (@premierleague) September 19, 2021
Третью позицию занимает «Манчестер Юнайтед», на счету которого тоже 13 баллов, но хуже разница мячей – плюс 9 (13:4).
На четвертой строчке расположился «Брайтон» (12 очков), на пятой – «Манчестер Сити» (10 баллов).