«Челси» и «Ливерпуль» делят 1-е место в АПЛ – у них равные дополнительные показатели. «Брайтон» – 4-й после 5 туров

В чемпионате Англии завершился пятый тур.

Первое место в турнирной таблице делят и . У команд по 13 очков.

Также у них одинаковые дополнительные показатели: разница мячей (плюс 11), а также количество забитых мячей (по 12).

Третью позицию занимает , на счету которого тоже 13 баллов, но хуже разница мячей – плюс 9 (13:4).

На четвертой строчке расположился (12 очков), на пятой – (10 баллов).