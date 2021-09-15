«Челси» и «Ливерпуль» делят 1-е место в АПЛ – у них равные дополнительные показатели. «Брайтон» – 4-й после 5 туров

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В чемпионате Англии завершился пятый тур.

Первое место в турнирной таблице делят «Челси» и «Ливерпуль». У команд по 13 очков.

Также у них одинаковые дополнительные показатели: разница мячей (плюс 11), а также количество забитых мячей (по 12).

Третью позицию занимает «Манчестер Юнайтед», на счету которого тоже 13 баллов, но хуже разница мячей – плюс 9 (13:4).

На четвертой строчке расположился «Брайтон» (12 очков), на пятой – «Манчестер Сити» (10 баллов).

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