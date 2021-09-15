Головин впервые забил в этом сезоне Лиги 1, сделав результативное действие во 2-й игре подряд

В эти минуты «Монако» играет против «Ниццы» (1:0, перерыв) в рамках 6-го тура Лиги 1.
На 39-й минуте счет в этой встрече открыл российский полузащитник «монегасков» Александр Головин, замкнувший передачу Желсона Мартинша.
Для 25-летнего хавбека этот мяч стал первым в текущем розыгрыше Лиги 1. До этого он выходил в составе «Монако» в трех матчах французского чемпионата.
Головин отметился результативным действием во втором матче подряд. В игре Лиги Европы против «Штурма» (1:0) Александр сделал голевой пас.
Отметим, что в этом сезоне Головин уже забивал за «Монако». Он отличился в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против пражской «Спарты».
С полной статистикой россиянина можно ознакомиться по ссылке.
Головин забил первый гол в сезоне 👏👏👏— Матч ТВ (@MatchTV) September 19, 2021
Игроки «Монако» классно разыграли атаку, в итоге Саше оставалось только подставить ногу. И он не подвел 💪 pic.twitter.com/xIzyI5lyQ9