Головин впервые забил в этом сезоне Лиги 1, сделав результативное действие во 2-й игре подряд

В эти минуты «Монако» играет против «Ниццы» (1:0, перерыв) в рамках 6-го тура Лиги 1.

На 39-й минуте счет в этой встрече открыл российский полузащитник «монегасков» , замкнувший передачу .

Для 25-летнего хавбека этот мяч стал первым в текущем розыгрыше Лиги 1. До этого он выходил в составе в трех матчах французского чемпионата.

Головин отметился результативным действием во втором матче подряд. В игре Лиги Европы против «Штурма» (1:0) Александр сделал голевой пас.

Отметим, что в этом сезоне Головин уже забивал за «Монако». Он отличился в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против пражской «Спарты».

С полной статистикой россиянина можно ознакомиться по ссылке.