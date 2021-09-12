Винисиус и Бензема забили «Валенсии». У бразильца 5+1, у француза 6+5 в 5 матчах сезонах

Футболисты и помогли команде обыграть «Валенсию» (2:1) в матче чемпионата .

В конце второго тайма мадридцы уступали со счетом 0:1.

Но сначала Винисиус сравнял счет на 86-й минуте, а затем Бензема своим голом на 88-й минуте принес «Реалу» победу. При этом футболисты ассистировали друг другу.

Таким образом, в пяти матчах текущего сезона 21-летний бразилец забил пять голов и сделал одну передачу. Его статистику можно посмотреть здесь.

На счету 33-летнего француза 6 голов и 5 результативных передач в 5 играх. Статистические показатели Бензема можно изучить здесь.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Реал».