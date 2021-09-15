Де Хеа взял пенальти в АПЛ впервые за 7 лет. За это время он пропустил с точки 21 раз

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия Давид Де Хеа Футбол

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа отразил пенальти в концовке матча 5-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:1).

Испанец взял 11-метровый в матче АПЛ впервые с октября 2014 года. До сегодняшнего матча он 21 раз подряд пропустил с пенальти в матчах чемпионата Англии.

Со статистикой 30-летнего голкипера можно ознакомиться по ссылке.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча между «Вест Хэмом» и «МЮ».

Аткинсон назначил пенальти в ворота «МЮ» за руку Шоу на 90+3. Нобл пробил сразу после выхода на замену, но Де Хеа отразил удар

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