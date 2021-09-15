«Реал» вырвал победу у «Валенсии» (2:1), забив на 86-й и 88-й. У Винисиуса и Бензема по 1+1

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В 5-м туре Ла Лиги «Реал» на выезде одержал волевую победу над «Валенсией» (2:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уго Дуро открыл счет на 66-й минуте, однако «Реал» вырвал победу в конце матча, забив на 86-й и 88-й минутах. Забили Винисиус и Карим Бензема, которые ассистировали друг другу. 

Таким образом, «Реал» с 13 очками возглавляет таблицу Ла Лиги. 

Валенсия – Реал Мадрид 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
19 сентября, 22.00, «Месталья»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 66 Дуро, 1:1 – 86 Винисиус Жуниор, 1:2 – 88 Бензема.
ВаленсияМамардашвили, Тьерри Коррейя (Тони Лато, 23), Габриэл Паулиста, Альдерете, Фулькье, Солер (Муса, 15), Гильямон, Васс, Гедеш (Элдер Кошта, 79), Макси Гомес (Рачич, 80), Дуро (Маркос Андре, 79).
Реал МадридКуртуа, Карвахаль (Васкес, 26), Алаба, Милитао, Начо, Вальверде (Иско, 78), Модрич (Родриго, 67), Каземиро (Камавинга, 67), Бензема, Азар (Йович, 78), Винисиус Жуниор.
Предупреждения:
Габриэл Паулиста (39), Каземиро (45), Начо (56), Родриго (81), Винисиус Жуниор (90), Камавинга (90).

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