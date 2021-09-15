«Реал» вырвал победу у «Валенсии» (2:1), забив на 86-й и 88-й. У Винисиуса и Бензема по 1+1

В 5-м туре Ла Лиги на выезде одержал волевую победу над «Валенсией» (2:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уго Дуро открыл счет на 66-й минуте, однако «Реал» вырвал победу в конце матча, забив на 86-й и 88-й минутах. Забили Винисиус и Карим Бензема, которые ассистировали друг другу.

Таким образом, «Реал» с 13 очками возглавляет таблицу Ла Лиги.

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