«Реал» вырвал победу у «Валенсии» (2:1), забив на 86-й и 88-й. У Винисиуса и Бензема по 1+1

В 5-м туре Ла Лиги «Реал» на выезде одержал волевую победу над «Валенсией» (2:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уго Дуро открыл счет на 66-й минуте, однако «Реал» вырвал победу в конце матча, забив на 86-й и 88-й минутах. Забили Винисиус и Карим Бензема, которые ассистировали друг другу.
Таким образом, «Реал» с 13 очками возглавляет таблицу Ла Лиги.
- Дата проведения
- 19 сентября, 22.00, «Месталья»
- Голы:
- 1:0 – 66 Дуро, 1:1 – 86 Винисиус Жуниор, 1:2 – 88 Бензема.
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Валенсия –
Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Тони Лато, 23), Габриэл Паулиста, Альдерете, Фулькье, Солер (Муса, 15), Гильямон, Васс, Гедеш (Элдер Кошта, 79), Макси Гомес (Рачич, 80), Дуро (Маркос Андре, 79).
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль (Васкес, 26), Алаба, Милитао, Начо, Вальверде (Иско, 78), Модрич (Родриго, 67), Каземиро (Камавинга, 67), Бензема, Азар (Йович, 78), Винисиус Жуниор.
- Предупреждения:
- Габриэл Паулиста (39), Каземиро (45), Начо (56), Родриго (81), Винисиус Жуниор (90), Камавинга (90).