Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Атлетика», «Реал» сыграет с «Валенсией» в воскресенье

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5-й тур чемпионата Испании стартовал в пятницу матчем между «Сельтой» и «Кадисом» (1:2). 

В субботу «Атлетико» играет с «Атлетиком».

В воскресенье «Севилья» проведет гостевой матч с «Реал Сосьедадом», «Реал» – с «Валенсией». 

Завершится тур в понедельник матчем «Барселона»«Гранада»

Чемпионат Испании

5-й тур

Райо Вальекано – Хетафе 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
18 сентября, 15.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 9, пенальти Трехо, 2:0 – 78 Сисс, 3:0 – 81 Фалькао.
Райо ВальеканоДимитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Комесанья (Суарес, 89), Сисс, Нтека (Фалькао, 71), Трехо (Унаи Лопес, 71), Бебе (Гарсия, 54), Паласон (Гвардиола, 89).
ХетафеСория, Суарес, Иглесиас (Флорентину, 46), Джене, Куэнка, Оливера (Мата, 72), Чема Родригес (Масиас, 46), Янкто (Витоло, 14), Максимович, Аленья (Сильва, 72), Унал.
Предупреждения:
Бебе (7), Джене (8), Чема Родригес (18), Суарес (38), Оливера (41), Савельич (42), Комесанья (45), Фран Гарсия (46), Аленья (66), Унал (83), Балиу (85), Сисс (90), Масиас (90).

 

Атлетико – Атлетик 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
18 сентября, 17.15, «Ванда Метрополитано»
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АтлетикоОблак, Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо, Лоди (Карраско, 55), Кондогбиа (Эррера, 55), де Пауль, Льоренте, Гризманн (Суарес, 55), Корреа (Жоау Феликс, 60).
АтлетикУнаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия, Венседор, Рауль Гарсия (Уильямс, 63), Беренгер, Уильямс (Вильялибре, 63), Муниаин.
Предупреждения:
Дани Гарсия (30), Кондогбиа (36).

 

Эльче – Леванте
Дата проведения
18 сентября, 19.30, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика

 

Алавес – Осасуна
Дата проведения
18 сентября, 22.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

 

Мальорка – Вильярреал
Дата проведения
19 сентября, 15.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Севилья
Дата проведения
19 сентября, 17.15, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Эспаньол
Дата проведения
19 сентября, 19.30, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

Валенсия – Реал Мадрид
Дата проведения
19 сентября, 22.00, «Месталья»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Барселона – Гранада
Дата проведения
20 сентября, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

Сельта – Кадис 1:2 (0:2, 1:0)
Дата проведения
17 сентября, 22.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 38 Лосано, 0:2 – 43 Эспино, 1:2 – 64 Санти Мина.
СельтаДитуро, Мальо, Мурильо, Фонтан (Мендес, 46), Галан, Солари (Бельтран, 65), Денис Суарес (Нолито, 46), Серви (Гальярдо, 46), Тапия, Санти Мина, Аспас.
КадисЛедесма, Карселен, Ароян, Виктор Чуст, Эспино, Сальви Санчес (Негредо, 83), Бастида (Алекс Фернандес, 72), Аларкон, Фали Хименес (Йонссон, 72), Лосано (Арсамендия, 56), Собрино (Осмайич, 72).
Предупреждения:
Собрино (46), Гальярдо (48), Ароян (52), Аларкон (61), Тапия (74), Мендес (89).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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