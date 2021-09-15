Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Атлетика», «Реал» сыграет с «Валенсией» в воскресенье

5-й тур чемпионата Испании стартовал в пятницу матчем между «Сельтой» и «Кадисом» (1:2).

В субботу играет с «Атлетиком».

В воскресенье проведет гостевой матч с , «Реал» – с «Валенсией».

Завершится тур в понедельник матчем – .

Чемпионат Испании

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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