Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Атлетика», «Реал» сыграет с «Валенсией» в воскресенье

5-й тур чемпионата Испании стартовал в пятницу матчем между «Сельтой» и «Кадисом» (1:2).
В субботу «Атлетико» играет с «Атлетиком».
В воскресенье «Севилья» проведет гостевой матч с «Реал Сосьедадом», «Реал» – с «Валенсией».
Завершится тур в понедельник матчем «Барселона» – «Гранада».
5-й тур
- Дата проведения
- 18 сентября, 15.00, «Кампо де Вальекас»
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Райо Вальекано –
Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Комесанья (Суарес, 89), Сисс, Нтека (Фалькао, 71), Трехо (Унаи Лопес, 71), Бебе (Гарсия, 54), Паласон (Гвардиола, 89).
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Хетафе –
Сория, Суарес, Иглесиас (Флорентину, 46), Джене, Куэнка, Оливера (Мата, 72), Чема Родригес (Масиас, 46), Янкто (Витоло, 14), Максимович, Аленья (Сильва, 72), Унал.
- Дата проведения
- 18 сентября, 17.15, «Ванда Метрополитано»
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Атлетико –
Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо, Лоди (Карраско, 55), Кондогбиа (Эррера, 55), де Пауль, Льоренте, Гризманн (Суарес, 55), Корреа (Жоау Феликс, 60).
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Атлетик –
Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия, Венседор, Рауль Гарсия (Уильямс, 63), Беренгер, Уильямс (Вильялибре, 63), Муниаин.
- Предупреждения:
- Дани Гарсия (30), Кондогбиа (36).
- Дата проведения
- 18 сентября, 19.30, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 18 сентября, 22.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 19 сентября, 15.00, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 19 сентября, 17.15, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 19 сентября, 19.30, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 19 сентября, 22.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 20 сентября, 22.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 17 сентября, 22.00, «Балаидос»
- Голы:
- 0:1 – 38 Лосано, 0:2 – 43 Эспино, 1:2 – 64 Санти Мина.
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Сельта –
Дитуро, Мальо, Мурильо, Фонтан (Мендес, 46), Галан, Солари (Бельтран, 65), Денис Суарес (Нолито, 46), Серви (Гальярдо, 46), Тапия, Санти Мина, Аспас.
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Кадис –
Ледесма, Карселен, Ароян, Виктор Чуст, Эспино, Сальви Санчес (Негредо, 83), Бастида (Алекс Фернандес, 72), Аларкон, Фали Хименес (Йонссон, 72), Лосано (Арсамендия, 56), Собрино (Осмайич, 72).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.