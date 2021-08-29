Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Пэлас», «Ман Сити» против «Саутгемптона»

5-й тур АПЛ стартовал в пятницу матчем между «Ньюкаслом» и «Лидсом» (1:1).
В субботу «Манчестер Сити» примет «Саутгемптон», «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вест Хэмом» на выезде, а завершится тур лондонским дерби «Тоттенхэм» – «Челси».
5-й тур
- Дата проведения
- 18 сентября, 14.30, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 18 сентября, 17.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 18 сентября, 17.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 18 сентября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 18 сентября, 17.00, «Карроу Роуд»
- Дата проведения
- 18 сентября, 19.30, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 19 сентября, 16.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 19 сентября, 16.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 19 сентября, 18.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 17 сентября, 22.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Голы:
- 0:1 – 13 Рафинья, 1:1 – 44 Сен-Максимен.
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Ньюкасл –
Дарлоу, Манкильо (Крафт, 81), Кларк, Ласселс, Хэйден, Альмирон (Фрэйзер, 62), Ритчи, Лонгстафф, Уиллок, Сен-Максимен, Жоэлинтон (Мерфи, 90).
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Лидс –
Мелье, Даллас, Купер, Эйлинг (Шеклтон, 89), Фирпо, Клих, Филлипс, Рафинья (Саммервилл, 67), Родриго, Бэмфорд, Джеймс (Робертс, 61).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.