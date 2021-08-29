Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Пэлас», «Ман Сити» против «Саутгемптона»

5-й тур АПЛ стартовал в пятницу матчем между «Ньюкаслом» и «Лидсом» (1:1).

В субботу «Манчестер Сити» примет «Саутгемптон», – «Кристал Пэлас».

В воскресенье сыграет с на выезде, а завершится тур лондонским дерби – .

Чемпионат Англии

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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