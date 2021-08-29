Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Пэлас», «Ман Сити» против «Саутгемптона»

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5-й тур АПЛ стартовал в пятницу матчем между «Ньюкаслом» и «Лидсом» (1:1). 

В субботу «Манчестер Сити» примет «Саутгемптон», «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вест Хэмом» на выезде, а завершится тур лондонским дерби «Тоттенхэм»«Челси»

Чемпионат Англии

5-й тур

Вулверхэмптон – Брентфорд
Дата проведения
18 сентября, 14.30, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Арсенал
Дата проведения
18 сентября, 17.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Кристал Пэлас
Дата проведения
18 сентября, 17.00, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Саутгемптон
Дата проведения
18 сентября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Норвич – Уотфорд
Дата проведения
18 сентября, 17.00, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Эвертон
Дата проведения
18 сентября, 19.30, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
19 сентября, 16.00, «Олимпийский стадион»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Брайтон – Лестер
Дата проведения
19 сентября, 16.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Челси
Дата проведения
19 сентября, 18.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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Ньюкасл – Лидс 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
17 сентября, 22.00, «Сент-Джеймс Парк»
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Голы:
0:1 – 13 Рафинья, 1:1 – 44 Сен-Максимен.
НьюкаслДарлоу, Манкильо (Крафт, 81), Кларк, Ласселс, Хэйден, Альмирон (Фрэйзер, 62), Ритчи, Лонгстафф, Уиллок, Сен-Максимен, Жоэлинтон (Мерфи, 90).
ЛидсМелье, Даллас, Купер, Эйлинг (Шеклтон, 89), Фирпо, Клих, Филлипс, Рафинья (Саммервилл, 67), Родриго, Бэмфорд, Джеймс (Робертс, 61).
Предупреждения:
Ритчи (8), Альмирон (39), Родриго (57), Фирпо (80).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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