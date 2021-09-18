Суперкубок Единой лиги ВТБ. ЦСКА в финале обыграл «Зенит», УНИКС взял верх над «Локомотивом-Кубань» в матче за 3-е место

19 сентября на площадке «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве завершился первый в истории розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ.

В матче за третье место казанский выиграл у краснодарского «Локомотива-Кубань» – 84:70. Марио Хезоня отметился 27 очками и 6 перехватами.

В финале турнира московский ЦСКА одержал победу над петербургским – 81:73. Армейцы стали первыми обладателями Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Уилл Клайберн признан MVP турнира.

лиги ВТБ

Москва

Матч за 3-е место

УНИКС – – 84:70 (21:22, 20:22, 21:16, 22:10)

УНИКС: Хезоня (27 + 6 перехватов), Списсу (12), Клименко (4), Воронцевич (2), Узинский (0) – старт; Джекири (10), Комолов (9), Д.Браун (8), Кэнан (7), Валиев (3), Л.Браун (2 + 5 передач), Зайцев (0).

ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ: Макколлум (19 + 9 передач), Кидд (14 + 3 перехвата), Мотли (8 + 7 подборов), Емченко (7), Мартюк (4) – старт; Ведищев (5), Елатонцев, Паунич (оба – 4), Калинов, Долинин (оба – 2), Щербенев (1).

19 сентября. 16:00

Финал

ЦСКА – Зенит – 81:73 (21:10, 13:19, 25:21, 22:23)

ЦСКА: Лундберг (14 + 6 подборов), Григонис (11), Милутинов (10), Шенгелия (7 + 9 подборов), Курбанов (5) – старт; Клайберн (18), Швед, Фогтманн (оба – 7), Боломбой (2), Ухов (0).

ЗЕНИТ: Лойд (15 + 6 подборов + 6 передач), Пойтресс (12 + 9 подборов), Мики (12), Понитка (6), Напьер (0) – старт; Бэрон (17 + 5 передач), Карасев (8), Зубков (3), Захаров, Топтунов, Вольхин, Пушков (все – 0).

19 сентября. 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Фото: официальный сайт Единой лиги ВТБ