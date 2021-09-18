В сюжете «России 24» заявили, что Трусова без падений исполнила пять четверных на U.S. International Classic. На самом деле она сорвала три прыжка

Теги телевидение сборная России женское катание Этери Тутберидзе U.S. International Figure Skating Classic Александра Трусова Фигурное катание

Телеканал «Россия 24» выпустил сюжет о победе фигуристки Александры Трусовой на турнире U.S. International Classic в США, в котором предоставил ошибочную информацию. 

«Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место по итогам короткой и произвольной программы на международном турнире в США.

Она обошла своих соперниц из США и Южной Кореи, а в произвольной программе еще и стала первой в мире женщиной, исполнившей пять четверных прыжков.

При этом Трусова не допустила ни одного падения. Прямо перед началом этого сезона стало известно, что спортсменка возвращается к тренеру Этери Тутберидзе», – говорится в сюжете телеканала. 

На самом деле в США Трусова откатала произвольную программу с ошибками. Она упала с четверного флипа, сделала бабочку на тулупе, но прыгнула четверной сальхов. Сольный четверной лутц сделала с недокрутом и касанием льда рукой, каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхов также исполнила с недокрутом на последнем прыжке.

Пять четверных без падений фигуристка исполнила ранее на контрольных прокатах сборной в Челябинске. 

Трусова сорвала три четверных в Америке и чуть не проиграла (а Тутберидзе долго обсуждала ее ошибки)

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