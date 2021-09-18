В сюжете «России 24» заявили, что Трусова без падений исполнила пять четверных на U.S. International Classic. На самом деле она сорвала три прыжка

Телеканал «Россия 24» выпустил сюжет о победе фигуристки Александры Трусовой на турнире U.S. International Classic в США, в котором предоставил ошибочную информацию.

«Российская фигуристка заняла первое место по итогам короткой и произвольной программы на международном турнире в США.

Она обошла своих соперниц из США и Южной Кореи, а в произвольной программе еще и стала первой в мире женщиной, исполнившей пять четверных прыжков.

При этом Трусова не допустила ни одного падения. Прямо перед началом этого сезона стало известно, что спортсменка возвращается к тренеру , – говорится в сюжете телеканала.

На самом деле в США Трусова откатала произвольную программу с ошибками. Она упала с четверного флипа, сделала бабочку на тулупе, но прыгнула четверной сальхов. Сольный четверной лутц сделала с недокрутом и касанием льда рукой, каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхов также исполнила с недокрутом на последнем прыжке.

Пять четверных без падений фигуристка исполнила ранее на контрольных прокатах сборной в Челябинске.

Трусова сорвала три четверных в Америке и чуть не проиграла (а Тутберидзе долго обсуждала ее ошибки)