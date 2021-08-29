Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Болонью», «Аталанта» Миранчука против «Салернитаны», «Фиорентина» Кокорина победила «Дженоа»

4-й тур Серии А стартовал в пятницу матчем между «Сассуоло» и «Торино» (0:1).
В субботу «Фиорентина» Александра Кокорина на выезде переиграла «Дженоа» (2:1), «Аталанта» Алексея Миранчука встречается с «Салернитаной», «Интер» принимает «Болонью».
В воскресенье «Рома» проведет гостевой матч с «Вероной», «Ювентус» будет противостоять «Милану».
Завершился тур в понедельник матчем «Удинезе» – «Наполи».
4-й тур
- Дата проведения
- 18 сентября, 16.00, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
- 0:1 – 60 Сапонара, 0:2 – 89 Бонавентура, 1:2 – 90, пенальти Кришито.
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Дженоа –
Сиригу, Камбьязо (Бираски, 59), Максимович, Ванхойсден, Кришито, Бадель, Туре (Бехрами, 64), Фарес (Каллон, 64), Мелегони (Эрнани, 53), Ровелла, Дестро (Пандев, 53).
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Фиорентина –
Дронговски, Одриосола (Бенасси, 81), Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Бонавентура, Пульгар (Амрабат, 78), Кастровилли (Данкан, 26), Кальехон, Влахович (Кокорин, 81), Гонсалес (Сапонара, 46).
- Дата проведения
- 18 сентября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 1:0 – 6 Мартинес, 2:0 – 30 Шкриньяр, 3:0 – 34 Барелла, 4:0 – 54 Весино, 5:0 – 63 Джеко, 6:0 – 68 Джеко.
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Интер –
Ханданович, Думфрис, де Врей (Раноккия, 67), Шкриньяр, Бастони (Коларов, 74), Димарко, Брозович (Гальярдини, 74), Весино, Барелла, Корреа (Джеко, 29), Мартинес (Санчес, 67).
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Болонья –
Скорупски, де Сильвестри (Теате, 74), Медель, Бонифаци, Хики (Дейкс, 56), Сориано, Сванберг (Виньято, 56), Домингес (ван Хойдонк, 69), Арнаутович, Сансоне (Барроу, 56), Ольсен.
- Предупреждения:
- де Сильвестри (23), Хики (36).
- Дата проведения
- 18 сентября, 21.45, «Ареки»
- Дата проведения
- 19 сентября, 13.30, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 19 сентября, 16.00, «Паоло Мацца»
- Дата проведения
- 19 сентября, 19.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 19 сентября, 19.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 19 сентября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 20 сентября, 21.45, «Фриули»
- Дата проведения
- 17 сентября, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
- Гол:
- 0:1 – 83 Пьяца.
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Сассуоло –
Консильи, Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио (Траоре, 65), Берарди, Джуричич (Дефрель, 87), Бога (Кирьякопулос, 65), Фраттези (Харруи, 75), Лопес, Распадори (Скамакка, 65).
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Торино –
Милинкович-Савич, Джиджи, Бремер, Родригес, Лукич, Синго (Войвода, 77), Побега (Мандрагора, 77), Прат (Линетти, 64), Брекало (Пьяца, 77), Айна (Ансальди, 52), Санабрия.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.