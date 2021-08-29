Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Болонью», «Аталанта» Миранчука против «Салернитаны», «Фиорентина» Кокорина победила «Дженоа»

4-й тур Серии А стартовал в пятницу матчем между «Сассуоло» и «Торино» (0:1).

В субботу «Фиорентина» Александра Кокорина на выезде переиграла «Дженоа» (2:1), «Аталанта» Алексея Миранчука встречается с «Салернитаной», принимает «Болонью».

В воскресенье проведет гостевой матч с «Вероной», будет противостоять .

Завершился тур в понедельник матчем «Удинезе» – .

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4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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