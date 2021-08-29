Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Болонью», «Аталанта» Миранчука против «Салернитаны», «Фиорентина» Кокорина победила «Дженоа»

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4-й тур Серии А стартовал в пятницу матчем между «Сассуоло» и «Торино» (0:1). 

В субботу «Фиорентина» Александра Кокорина на выезде переиграла «Дженоа» (2:1), «Аталанта» Алексея Миранчука встречается с «Салернитаной», «Интер» принимает «Болонью». 

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Чемпионат Италии

4-й тур

Дженоа – Фиорентина 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
18 сентября, 16.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 60 Сапонара, 0:2 – 89 Бонавентура, 1:2 – 90, пенальти Кришито.
ДженоаСиригу, Камбьязо (Бираски, 59), Максимович, Ванхойсден, Кришито, Бадель, Туре (Бехрами, 64), Фарес (Каллон, 64), Мелегони (Эрнани, 53), Ровелла, Дестро (Пандев, 53).
ФиорентинаДронговски, Одриосола (Бенасси, 81), Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Бонавентура, Пульгар (Амрабат, 78), Кастровилли (Данкан, 26), Кальехон, Влахович (Кокорин, 81), Гонсалес (Сапонара, 46).
Предупреждения:
Туре (13), Кришито (15), Ванхойсден (20), Одриосола (36), Бираги (45), Мартинес (54), Бехрами (66), Кокорин (85).

 

Интер – Болонья 6:0 (второй тайм)
Дата проведения
18 сентября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Мартинес, 2:0 – 30 Шкриньяр, 3:0 – 34 Барелла, 4:0 – 54 Весино, 5:0 – 63 Джеко, 6:0 – 68 Джеко.
ИнтерХанданович, Думфрис, де Врей (Раноккия, 67), Шкриньяр, Бастони (Коларов, 74), Димарко, Брозович (Гальярдини, 74), Весино, Барелла, Корреа (Джеко, 29), Мартинес (Санчес, 67).
БолоньяСкорупски, де Сильвестри (Теате, 74), Медель, Бонифаци, Хики (Дейкс, 56), Сориано, Сванберг (Виньято, 56), Домингес (ван Хойдонк, 69), Арнаутович, Сансоне (Барроу, 56), Ольсен.
Предупреждения:
де Сильвестри (23), Хики (36).

 

Салернитана – Аталанта
Дата проведения
18 сентября, 21.45, «Ареки»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Эмполи – Сампдория
Дата проведения
19 сентября, 13.30, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика

 

Венеция – Специя
Дата проведения
19 сентября, 16.00, «Паоло Мацца»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Кальяри
Дата проведения
19 сентября, 19.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – Рома
Дата проведения
19 сентября, 19.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

Ювентус – Милан
Дата проведения
19 сентября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Наполи
Дата проведения
20 сентября, 21.45, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Сассуоло – Торино 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
17 сентября, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 83 Пьяца.
СассуолоКонсильи, Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио (Траоре, 65), Берарди, Джуричич (Дефрель, 87), Бога (Кирьякопулос, 65), Фраттези (Харруи, 75), Лопес, Распадори (Скамакка, 65).
ТориноМилинкович-Савич, Джиджи, Бремер, Родригес, Лукич, Синго (Войвода, 77), Побега (Мандрагора, 77), Прат (Линетти, 64), Брекало (Пьяца, 77), Айна (Ансальди, 52), Санабрия.
Предупреждения:
Бремер (12), Айна (35), Родригес (54), Джиджи (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Серии А

Таблица Серии А

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