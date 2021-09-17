Джокович третий раз за полтора года посетил боснийские псевдопирамиды. Он говорил, что они помогают восстанавливаться

Первая ракетка мира Новак Джокович поехал в Боснию и посетил псевдопирамиды в Високо. Он отправился на них сразу после того, как прибыл в Сараево.

Джокович съездил на пирамиды уже третий за последние полтора года. В июле 2020-го он побывал там с родителями, а в октябре – с женой. Принимал его псевдоархеолог Семир Османагич, который в 2000-е заявил, что под горами в Боснии и Герцеговине скрыты рукотворные пирамиды.

В октябре Джокович рассказывал, что поездки на пирамиды помогают ему восстанавливаться: «Я бы пригласил сюда всех спортсменов – провести время в тоннелях Равне, которые эффективно насыщают легкие кислородом, напрямую способствуя восстановлению. Это крайне важно для спортсменов, особенно в элитном спорте, где очень продолжительный сезон. Мы полностью выкладываемся, меняем часовые пояса и будем рады всему, что помогает естественным путем ускорить восстановление и предотвращает травмы. Пирамиды и особенно туннели под ними – то, что нужно».

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