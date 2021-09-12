«Барселона» хочет подписать Холанда, Погба и Ольмо следующим летом

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«Барселона» хочет осуществить несколько крупных трансферов летом 2022 года.

Каталонский клуб планирует подписать полузащитника «РБ Лейпциг» Дани Ольмо, форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда и хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, пишет Mundo Deportivo.

Ольмо был очень близок к переходу в «Барсу» в заключительные дни летнего трансферного окна. Каталонцы попытаются подписать 23-летнего хавбека зимой, но в «Барсе» считают, что организовать такую сделку будет непросто, так как «Лейпциг» не захочет его отпускать, чтобы побороться за высокие результаты в еврокубках.

«Барселона» – один из многих европейских клубов, которые будут вести борьбу за Холанда следующим летом. Из-за финансовых проблем клуб немного уступает конкруентам, но «Барсе» может помочь тот факт, что с лета 2022-го начнут действовать отступные норвежца по контракту с «Боруссией».

Кроме того, сине-гранатовые хотят пригласить в команду Поля Погба. Следующим летом срок его контракта с «Манчестер Юнайтед» истекает, стороны пока не договорились о новом соглашении.

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