Владимир Познер: «Хабиб – выдающийся человек по-своему. Обязательно приглашу его на свою программу»

Журналист и телеведущий рассказал, что пригласит экс-чемпиона в легком весе на свою авторскую программу.

«Есть ли шанс у Хабиба попасть на мою программу? Да, конечно. Он выдающийся человек по-своему.

Моя программа в этом году выходит в эфир с 4 октября. И я постараюсь связаться с ним и приглашу обязательно», – заявил Познер.

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