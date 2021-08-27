Владимир Познер: «Хабиб – выдающийся человек по-своему. Обязательно приглашу его на свою программу»

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал, что пригласит экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на свою авторскую программу.
«Есть ли шанс у Хабиба попасть на мою программу? Да, конечно. Он выдающийся человек по-своему.
Моя программа в этом году выходит в эфир с 4 октября. И я постараюсь связаться с ним и приглашу обязательно», – заявил Познер.
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