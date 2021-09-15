«МЮ» вырвал победу над «Вест Хэмом» – 2:1. Лингард забил на 89-й минуте, Де Хеа взял пенальти на 95-й

В 5-м туре АПЛ на выезде обыграл (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный гол забил на 89-й минуте вышедший на замену полузащитник «МЮ» .

В добавленное время вратарь «Юнайтед» Давид де Хеа отразил пенальти в исполнении .

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ