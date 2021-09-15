«МЮ» вырвал победу над «Вест Хэмом» – 2:1. Лингард забил на 89-й минуте, Де Хеа взял пенальти на 95-й

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Вест Хэм Марк Нобл премьер-лига Англия Sports.ru Давид Де Хеа Джесси Лингард Саид Бенрахма Футбол

В 5-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Вест Хэм» (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный гол забил на 89-й минуте вышедший на замену полузащитник «МЮ» Джесси Лингард.

В добавленное время вратарь «Юнайтед» Давид де Хеа отразил пенальти в исполнении Марка Нобла.

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
19 сентября, 16.00, «Олимпийский стадион»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 30 Бенрахма, 1:1 – 35 Роналду, 1:2 – 89 Лингард.
Вест ХэмФабианьски, Цоуфал, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Форнальс, Влашич (Ярмоленко, 68), Соучек, Райс, Бенрахма (Лансини, 88), Боуэн (Нобл, 90).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Погба (Лингард, 73), Фред (Матич, 88), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Гринвуд (Санчо, 73).

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