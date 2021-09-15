«МЮ» вырвал победу над «Вест Хэмом» – 2:1. Лингард забил на 89-й минуте, Де Хеа взял пенальти на 95-й

В 5-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Вест Хэм» (2:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Победный гол забил на 89-й минуте вышедший на замену полузащитник «МЮ» Джесси Лингард.
В добавленное время вратарь «Юнайтед» Давид де Хеа отразил пенальти в исполнении Марка Нобла.
- Дата проведения
- 19 сентября, 16.00, «Олимпийский стадион»
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Вест Хэм –
Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Форнальс, Влашич (Ярмоленко, 68), Соучек, Райс, Бенрахма (Лансини, 88), Боуэн (Нобл, 90).