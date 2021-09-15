Спасение «Локо», РПЛ на дне в еврокубках, сборная поднялась в рейтинге ФИФА, мощный старт «Ромы» Моуринью, Кумана хотят выгнать из «Барсы» и другие новости

1. «Локомотив» спасся от поражения в игре с «Марселем» в концовке, играя вдесятером после удаления Тикнизяна, но от выступлений российских клубов в еврокубках все равно грустно – одно очко в трех матчах, один забитый мяч и позорные позиции в рейтинге УЕФА – ниже Мальты и Литвы. У французов было значительное преимущество в контроле мяча, ударах и передачах, а второй тайм «Локо» вообще провалил по всем показателям. Но в самой концовке ничью вытащил пригнанный из «Челси» Тино Анджорин.

«Локомотив» не проигрывает восемь матчей подряд, однако в еврокубках железнодорожники не побеждают с 2019 года. Николич остался доволен игрой команды, Сампаоли расстроился, что «Марсель» уезжает лишь с одним очком.

2. «Наполи» ушел с 0:2 в игре с «Лестером», поэтому «Спартак» опустился на чистое последнее место в своей группе. «Галатасарай» победил «Лацио» благодаря чудовищной ошибке вратаря римлян. Все результаты дня в Лиге Европы вы найдете здесь.

3. В Лиге конференций «Рома» разобралась с софийским ЦСКА – 5:1. У банды Моуринью шесть побед в шести матчах на старте сезона. Продолжает радовать Шомуродов, отметившийся двумя ассистами. Результаты игрового дня смотрите здесь.

4. Куман на грани отставки – его будущее определят результаты четырех ближайших матчей. Ряд боссов «Барсы» предложили уволить тренера уже сейчас, но Лапорта пока ждет. Вице-президент Ромеу тем временем уверяет, что вопрос об отставке не обсуждался.

5. Эффект Карпина – сборная России поднялась в рейтинге ФИФА с 41-го на 37-е место.

6. Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимнюю Олимпиаду-2022, и, несмотря на запрет, визит президента в Китай вполне возможен.

7. Зобнин не сыграет с ЦСКА из-за травмы – «Спартак» потерял хавбека примерно на 4 недели. Армейцы не смогут рассчитывать на Щенникова, участие Заболотного в дерби тоже под вопросом.

8. В КХЛ «Динамо» едва не отдало преимущество в 5 шайб против «Сибири», но в итоге довело дело до рекордной 6-й кряду победы. Такая же солидная серия на старте сезона и у «Салавата». ЦСКА победил «Спартак», остальные результаты – здесь.

9. ФИФА заявила, что большинство болельщиков хочет, чтобы ЧМ проводился чаще – раз в 2 года.

10. В возрасте 77 лет умер знаменитый тренер по баскетболу Душан Ивкович.

11. Сергей Карасев назначен главным арбитром дерби ЦСКА – «Спартак» в 8-м туре РПЛ.

12. 63 спортсмена обвинены в нарушении антидопинговых правил из-за перепроверки данных Московской лаборатории.

13. У игрока «Челси» Джеймса во время матча с «Зенитом» украли из дома медали за Евро-2020, ЛЧ и Суперкубок УЕФА.

14. Артемий Панарин пообещал, что все деньги с доходов от рекламы будут идти на благотворительность.

15. Камавинга, Педри, Беллингем, Сака, Гринвуд – в топ-40 претендентов на Golden Boy, Кварацхелия выбыл.

16. Феттель и Стролл останутся в «Астон Мартин» в 2022 году.

17. Криштиану Роналду сменил жилье из-за блеяния овец по утрам. Подборку новостей стоило дочитать ради этой информации.

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