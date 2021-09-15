КХЛ. Московское «Динамо» в гостях у «Сибири», СКА сыграет с «Сочи», ЦСКА против «Спартака»

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В очередной игровой день в КХЛ московское «Динамо» встречается на выезде с «Сибирью», СКА – с «Сочи», ЦСКА и «Спартак» сразятся в столичном дерби.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Сибирь – Динамо Москва
Дата проведения
16 сентября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

Салават Юлаев – Куньлунь
Дата проведения
16 сентября, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Йокерит – Торпедо
Дата проведения
16 сентября, 18.30, «Хартвалл-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Трактор
Дата проведения
16 сентября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – СКА
Дата проведения
16 сентября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Рига – Барыс
Дата проведения
16 сентября, 19.30, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – ЦСКА
Дата проведения
16 сентября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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