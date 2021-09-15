КХЛ. Московское «Динамо» в гостях у «Сибири», СКА сыграет с «Сочи», ЦСКА против «Спартака»

В очередной игровой день в КХЛ московское «Динамо» встречается на выезде с «Сибирью», СКА – с «Сочи», ЦСКА и «Спартак» сразятся в столичном дерби.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 сентября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 16 сентября, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 16 сентября, 18.30, «Хартвалл-Арена»
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.30, «Большой»
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.30, «Арена-Рига»
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.