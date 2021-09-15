КХЛ. Московское «Динамо» в гостях у «Сибири», СКА сыграет с «Сочи», ЦСКА против «Спартака»

В очередной игровой день в КХЛ московское «Динамо» встречается на выезде с «Сибирью», СКА – с «Сочи», ЦСКА и «Спартак» сразятся в столичном дерби.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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