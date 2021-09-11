Анджорин забил первый гол за «Локомотив» – «Марселю» в ЛЕ на 89-й минуте

Полузащитник Тино Анджорин забил первый гол за «Локомотив».

Он поразил ворота на 89-й минуте матча (1:1). Хавбек подхватил мяч перед штрафной и пробил на технику внутренней стороной стопы, точно попав в дальний нижний угол.

Напомним, арендовал 19-летнего англичанина на один год у «Челси» с правом приоритетного выкупа.

Вот оно – спасение «Локомотива» и первый гол российских клубов в евросезоне 💪



Анджорин отлично исполнил в дальний угол 🎯 pic.twitter.com/mMPh0664yX — Матч ТВ (@MatchTV) September 16, 2021

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