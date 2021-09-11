Анджорин забил первый гол за «Локомотив» – «Марселю» в ЛЕ на 89-й минуте

Теги Локомотив Марсель премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Тино Анджорин Футбол

Полузащитник Тино Анджорин забил первый гол за «Локомотив».

Он поразил ворота «Марселя» на 89-й минуте матча Лиги Европы (1:1). Хавбек подхватил мяч перед штрафной и пробил на технику внутренней стороной стопы, точно попав в дальний нижний угол.

Напомним, «Локомотив» арендовал 19-летнего англичанина на один год у «Челси» с правом приоритетного выкупа.

Кто спас «Локо»? Тино Анджорин вдохновляется Лэмпардом и получает респекты от Тухеля

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные