Зобнин пропустит около 4 недель из-за травмы икроножной мышцы

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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился информацией о характере травмы полузащитника Романа Зобнина.

27-летний хавбек сборной России из-за повреждения покинул поле в матче Лиги Европы с «Легией» (0:1) уже на 24-й минуте.

«Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил повреждение икроножной мышцы в матче Лиги Европы с «Легией».

Результаты обследования показали, что восстановление полузащитника займет около 4 недель.

Желаем Роману успешного восстановления и скорейшего возвращения на поле», – говорится в сообщении Зеленова.

Таким образом, Зобнин пропустит матчи с ЦСКА, «Уфой», «Наполи», «Ахматом» и, возможно, игру с «Динамо», которая запланирована на 15 октября.

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