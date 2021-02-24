Роналду сменил жилье из-за блеяния овец по утрам

Нападающий сменил жилье из-за неудобств, связанных с соседством с овцами.

Служба безопасности после возвращения 36-летнего португальца в Манчестер подобрала ему особняк стоимостью 6 миллионов фунтов.

Однако менее чем через неделю Роналду вместе с девушкой и детьми сменили жилье из-за блеяния овец, а также по соображениям безопасности.

«Хотя особняк очень красивый и расположен среди холмистых полей и лесов, рядом есть овцы, которые очень шумят рано утром.

Роналду – настоящий профессионал, он уделяет много внимания отдыху и восстановлению после игр, поэтому было решено, что будет лучше, если он и его семья переедут», – сказал источник The Sun.

В новом доме Криштиану в Чешире есть бассейн, кинозал и гараж на четыре машины. Особняк оснащен камерами видеонаблюдения, электрическими воротами и патрулируется охраной. Роналду жил в этом районе во время своего первого выступления за «МЮ».

«Что там у Криштиану на тарелке?» Эффект Роналду на ужине в «МЮ» – никто не решился взять десерт!