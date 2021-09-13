63 спортсмена обвинены в нарушении антидопинговых правил из-за перепроверки данных Московской лаборатории

63 спортсмена были обвинены в нарушении антидопинговых правил в результате перепроверки данных Московской лаборатории, сообщает со ссылкой на релиз Всемирного антидопингового агентства (WADA).

30 спортсменов уже подверглись санкциям, 33 обвиняются в нарушении антидопинговых правил.

Российское антидопинговое агентство ( ) лишено статуса соответствия с декабря 2019 года. Причиной стали манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории при передаче ее в WADA.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору и РУСАДА от 17 декабря 2020-го, российские спортсмены два года не могут выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом.

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