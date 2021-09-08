Майкл Оуэн: «Трио Месси, Неймар, Мбаппе делает атаку «ПСЖ» слабее»

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн раскритиковал игру трио нападающих «ПСЖ» , и .

«Мы пускаем слюни, глядя на эту команду, в которой есть такие форварды – они все феноменальны сами по себе. Но вместе эти трое делают атаку «ПСЖ» слабее.

И я не понимаю, почему их называют одними из фаворитов этой Лиги чемпионов. Я считаю, что английские команды намного лучше», – сказал англичанин в эфире BT Sport.

Вчера сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) в 1-м туре .