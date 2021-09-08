Майкл Оуэн: «Трио Месси, Неймар, Мбаппе делает атаку «ПСЖ» слабее»

Теги ПСЖ Майкл Оуэн премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар Килиан Мбаппе Футбол

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн раскритиковал игру трио нападающих «ПСЖ» Килиана Мбаппе, Неймара и Лионеля Месси.

«Мы пускаем слюни, глядя на эту команду, в которой есть такие форварды – они все феноменальны сами по себе. Но вместе эти трое делают атаку «ПСЖ» слабее.

И я не понимаю, почему их называют одними из фаворитов этой Лиги чемпионов. Я считаю, что английские команды намного лучше», – сказал англичанин в эфире BT Sport.

Вчера «ПСЖ» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) в 1-м туре Лиги чемпионов.

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