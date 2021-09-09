Большинство болельщиков хочет, чтобы ЧМ проводился чаще – раз в 2 года. ФИФА заявила об этом

ФИФА объявила о том, что болельщики поддерживают проведение чемпионата мира чаще, чем раз в четыре года.

Журналист New York Times Тарик Панжа опубликовал пресс-релиз организации о том, что болельщики хотели бы чаще наблюдать за играми чемпионата мира.

В опросе, проведенном в июле британской компанией YouGov, специализирующейся на исследовании рынка и анализе данных, приняли участие 23 тысячи человек, 15 тысяч заявили об интересе к футболу и ЧМ.

Более углубленный опрос, с участием 100 тысяч человек более чем в 100 странах, проводится сейчас.

На основе предварительных данных ФИФА сообщает, что большинство фанатов хотели бы, чтобы чемпионат мира проводился чаще. Из этого большинства большая часть за проведение турнира раз в два года.

Кроме того, говорится, что молодые люди гораздо более открыты к переменам и заинтересованы в них, чем старшее поколение.

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