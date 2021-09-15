Лига Европы. «Лестер» принимает «Наполи», «Монако» играет со «Штурмом», «Байер» Лунева победил «Ференцварош»

В стартовом туре группового этапа Лиги Европы «Байер» Андрея Лунева дома победил «Ференцварош» (2:1), «Лестер» играет с «Наполи», «Монако» без Александра Головина принимает «Штурм».
Групповой этап
1-й тур
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.45, «БайАрена»
-
Байер –
Градецки, Фримпонг, Коссуну, Та, Синкгравен (Инкапиэ, 67), Диаби, Виртц (Амири, 81), Адли (Бельараби, 67), Паласиос (Арангис, 50), Демирбай, Аларио (Шик, 67).
-
Ференцварош –
Дибус, Уинго, Блажич, Ммаэ, Чивич, Зубков (Чабрая, 87), Сакариассен, Вечеи (Узуни, 66), Лончар (Гаврич, 76), Ммаэ, Нген.
- Предупреждение:
- Демирбай (9).
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.45, «MCH Арена»
-
Мидтьюлланд –
Олафссон, Дальсгор, Святченко, Жуниньо, Андерссон, Нвадике, Эвандер, Паулиньо Силва (Колс, 85), Исаксен (Станге, 75), Систо (Шарлес, 86), Жуниор Брумадо (Мабил, 75).
-
Лудогорец –
Кахлина, Сисиньо, Пластун, Жозуэ Са, Недялков (Пинас, 54), Алекс Сантана (Янков, 74), Гонсалвес, Баджи, Текпетей (Вердон, 74), Ману (Сотириу, 54), Десподов (Тшибота, 61).
- Предупреждения:
- Баджи (35), Алекс Сантана (45), Нвадике (85), Сисиньо (90).
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.45, «Райко Митич»
-
Црвена Звезда –
Борян, Гобелич, Дегенек, Драгович, Родич, Бен-Набуан (Дьони, 39), Канга, Катаи (Срнич, 87), Саного (Панков, 87), Иванич, Живкович (Крстичич, 65).
-
Брага –
Матеус, Тормена, Оливейра (Секейра, 87), Диогу Лейте, Фабиано (Ян Коуто, 87), Пьязон (Фабиу Мартинш, 78), Лукас Минейро (Андре Орта, 78), Эль-Мусрати, Галено, Абель Руис (Марио Гонсалес, 70), Рикарду Орта.
- Предупреждения:
- Лукас Минейро (67), Эль-Мусрати (71), Крстичич (78).
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.45, «Альянц-Штадион»
- Гол:
- 0:1 – 90 Онуачу.
-
Рапид Вена –
Гартлер, Стойкович, Граймль (Виммер, 83), Хофманн, Улльманн (Ауэр, 74), Аразе (Шик, 58), Фунтас (Кнасмюлльнер, 74), Грюлль, Граховац (Петрович, 58), Айву, Кара.
-
Генк –
Вандевордт, Муньос, Куэста, Лукуми, Артеага, Торстведт, Эйтинг (Маккензи, 90), Хейнен, Ито, Онуачу, Бонгонда (Ндайишимийе, 46).
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.45, «Максимир»
-
Динамо Загреб –
Ливакович, Теофиль-Катрин (Юрич, 46), Лауритсен, Шутало, Мишич (Толич, 75), Ристовски (Мохаррами, 63), Франьич, Адеми, Иванушец (Гояк, 84), Оршич (Менало, 83), Петкович.
-
Вест Хэм –
Фабианьски, Фредерикс, Диоп, Зума, Крессуэлл, Влашич (Боуэн, 69), Лансини (Бенрахма, 52), Форнальс (Масуаку, 83), Райс (Нобл, 83), Соучек, Антонио (Ярмоленко, 83).
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.45, «Бенито Вильямарин»
- Голы:
- 0:1 – 13 Айети, 0:2 – 27, пенальти Юранович, 1:2 – 32 Миранда, 2:2 – 34 Хуанми, 3:2 – 50 Иглесиас, 4:2 – 53 Хуанми, 4:3 – 87 Ралстон.
-
Бетис –
Браво, Монтойя, Эдгар Гонсалес, Руис, Миранда (Морено, 69), Фекир (Родригес, 68), Хуанми, Хоакин (Руибаль, 54), Гуардадо (Вильям Карвалью, 69), Каналес (Гонсалес, 82), Иглесиас.
-
Селтик –
Харт, Ралстон, Картер-Викерс, Старфельт, Юранович, Рогич, Соро (Маккарти, 56), Тернбулл, Жота, Айети, Монтгомери.
- Дата проведения
- 16 сентября, 22.00, «Кинг Пауэр»
-
Лестер –
Шмейхель, Кастань, Эванс (Сеюнджю, 46), Вестергор, Бертран, Ндиди, Сумаре (Мэддисон, 78), Барнс, Перес (Тилеманс, 46), Ихеаначо, Дака (Лукман, 71).
-
Наполи –
Оспина, Малькюи, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Элмаз, 64), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Инсинье (Унас, 74), Лосано (Политано, 64), Осимхен.
- Предупреждения:
- Ндиди (21), Сумаре (32), Ди Лоренцо (33), Вестергор (53), Сеюнджю (76).
- Дата проведения
- 16 сентября, 22.00, «Коммерцбанк-Арена»
-
Айнтрахт Ф –
Трапп, да Кошта, Хинтереггер, Ндика, Дурм, Камада, Костич, Соу, Якич, Борре (Хеуге, 72), Ламмерс.
-
Фенербахче –
Байындыр, Азиз, Салаи, Ким Мин Чжэ, Осейи-Сэмюэл, Кадиоглу, Луис Густаво, Яндаш (Майер, 77), Бериша, Озил, Валенсия, Росси.
- Дата проведения
- 16 сентября, 22.00, «Георгиос Караискакис»
-
Олимпиакос –
Вацлик, Карбовник, Папастатопулос, Сиссе, Рябчук, Врусай, Мвила (Вальбуэна, 76), Бухалакис, Соарес, Камара (Кунде, 81), Камара, Эль-Араби, Оньекуру.
-
Антверпен –
Бюте, Бута, де Лат, Диниш Алмейда, Мийоси (Бенсон, 67), Батай, Наингголан (Геркенс, 67), Верстрате, Саматта, Фрай (Эггештайн, 80), Фишер.
- Дата проведения
- 16 сентября, 22.00, «Луи II»
- Гол:
- 1:0 – 66 Диатта.
-
Монако –
Нюбель, Агиляр, Марипан, Павлович, Желсон Мартинш (Головин, 46), Тчуамени, Матазо (Фофана, 73), Якобс (Кайо Энрике, 46), Фолланд (Бен-Йеддер, 61), Изидор (Фабрегас, 46), Диатта.
-
Штурм –
Зибенхандль, Газибегович (Егер, 71), Вютрих, Аффенгрубер, Данте, Гайрхофер, Хирлендер, Китейшвили (Прасс, 71), Горенц-Станкович, Любич, Янчер (Саркария, 61), Йебоа (Ньянгбо, 71).
- Дата проведения
- 16 сентября, 22.00, «Филипс Стадион»
-
ПСВ –
Дроммел, Мвене (Тезе, 68), Рамальо, Обиспо, Макс, Боскальи, Гетце, ван Гинкел (Томас, 63), Захави (Винисиус, 63), Гакпо, Мадуэке (Вертессен, 63).
-
Реал Сосьедад –
Ремиро, Сальдуа (Кристо Ромеро, 79), Элустондо, Ле Норман (Субельдия, 61), Муньос (Пачеко, 61), Мерино, Гевара, Субименди, Янузай (Горосабель, 79), Исак, Ойарсабаль.
- Предупреждения:
- Муньос (42), ван Гинкел (59), Гевара (70), Ойарсабаль (77), Винисиус (78).
- Дата проведения
- 16 сентября, 22.00, «Брондбю»
-
Брондбю –
Хермансен, Бруус, Макше, Рустед (Боркяйе, 75), Тшиембе, Менса, Радошевич, Френдруп, Слиман (Каппис, 69), Хедлунд (Павлович, 75), Уре (Дивкович, 69).
-
Спарта Прага –
Ницэ, Визнер, Челюстка, Ганцко, Полидар (Виннхейм, 38), Павелка, Сачек, Соучек, Гараслин (Моберг-Карлссон, 64), Пешек, Гложек.
- Дата проведения
- 16 сентября, 22.00, «Айброкс»
- Голы:
- 0:1 – 23 Токо-Экамби, 0:2 – 55, автогол Тавернье.
-
Рейнджерс –
Макгрегор, Тавернье, Балогун, Голдсон, Баришич, Дэвис (Райт, 60), Ландстрем, Камара, Арибо (Сакала, 76), Морелос, Кент (Руф, 70).
-
Лион –
Антони Лопеш, Гюсто, Боатенг (Диоманде, 65), Денайер, Эмерсон, Ауар, Бруно Гимараэс, Какре, Лукас Пакета, Слимани, Токо-Экамби (Шакири, 71).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.