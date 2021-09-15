Лига Европы. «Лестер» принимает «Наполи», «Монако» играет со «Штурмом», «Байер» Лунева победил «Ференцварош»

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В стартовом туре группового этапа Лиги Европы «Байер» Андрея Лунева дома победил «Ференцварош» (2:1), «Лестер» играет с «Наполи», «Монако» без Александра Головина принимает «Штурм».

Лига Европы

Групповой этап

1-й тур

Байер Германия – Ференцварош Венгрия 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
16 сентября, 19.45, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Ммаэ, 1:1 – 37 Паласиос, 2:1 – 69 Виртц.
БайерГрадецки, Фримпонг, Коссуну, Та, Синкгравен (Инкапиэ, 67), Диаби, Виртц (Амири, 81), Адли (Бельараби, 67), Паласиос (Арангис, 50), Демирбай, Аларио (Шик, 67).
ФеренцварошДибус, Уинго, Блажич, Ммаэ, Чивич, Зубков (Чабрая, 87), Сакариассен, Вечеи (Узуни, 66), Лончар (Гаврич, 76), Ммаэ, Нген.
Предупреждение:
Демирбай (9).

 

Мидтьюлланд Дания – Лудогорец Болгария 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
16 сентября, 19.45, «MCH Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Исаксен, 1:1 – 32 Десподов.
МидтьюлландОлафссон, Дальсгор, Святченко, Жуниньо, Андерссон, Нвадике, Эвандер, Паулиньо Силва (Колс, 85), Исаксен (Станге, 75), Систо (Шарлес, 86), Жуниор Брумадо (Мабил, 75).
ЛудогорецКахлина, Сисиньо, Пластун, Жозуэ Са, Недялков (Пинас, 54), Алекс Сантана (Янков, 74), Гонсалвес, Баджи, Текпетей (Вердон, 74), Ману (Сотириу, 54), Десподов (Тшибота, 61).
Предупреждения:
Баджи (35), Алекс Сантана (45), Нвадике (85), Сисиньо (90).

 

Црвена Звезда Сербия – Брага Португалия 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
16 сентября, 19.45, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 74 Родич, 1:1 – 76 Галено, 2:1 – 85, пенальти Катаи.
Црвена ЗвездаБорян, Гобелич, Дегенек, Драгович, Родич, Бен-Набуан (Дьони, 39), Канга, Катаи (Срнич, 87), Саного (Панков, 87), Иванич, Живкович (Крстичич, 65).
БрагаМатеус, Тормена, Оливейра (Секейра, 87), Диогу Лейте, Фабиано (Ян Коуто, 87), Пьязон (Фабиу Мартинш, 78), Лукас Минейро (Андре Орта, 78), Эль-Мусрати, Галено, Абель Руис (Марио Гонсалес, 70), Рикарду Орта.
Предупреждения:
Лукас Минейро (67), Эль-Мусрати (71), Крстичич (78).

 

Рапид Вена Австрия – Генк Бельгия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
16 сентября, 19.45, «Альянц-Штадион»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 90 Онуачу.
Рапид ВенаГартлер, Стойкович, Граймль (Виммер, 83), Хофманн, Улльманн (Ауэр, 74), Аразе (Шик, 58), Фунтас (Кнасмюлльнер, 74), Грюлль, Граховац (Петрович, 58), Айву, Кара.
ГенкВандевордт, Муньос, Куэста, Лукуми, Артеага, Торстведт, Эйтинг (Маккензи, 90), Хейнен, Ито, Онуачу, Бонгонда (Ндайишимийе, 46).
Предупреждения:
Улльманн (26), Айву (29), Муньос (56), Онуачу (80), Граймль (82), Кнасмюлльнер (86), Шик (89).

 

Динамо Загреб Хорватия – Вест Хэм Англия 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
16 сентября, 19.45, «Максимир»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 21 Антонио, 0:2 – 50 Райс.
Динамо ЗагребЛивакович, Теофиль-Катрин (Юрич, 46), Лауритсен, Шутало, Мишич (Толич, 75), Ристовски (Мохаррами, 63), Франьич, Адеми, Иванушец (Гояк, 84), Оршич (Менало, 83), Петкович.
Вест ХэмФабианьски, Фредерикс, Диоп, Зума, Крессуэлл, Влашич (Боуэн, 69), Лансини (Бенрахма, 52), Форнальс (Масуаку, 83), Райс (Нобл, 83), Соучек, Антонио (Ярмоленко, 83).
Предупреждения:
Лансини (32), Мишич (67).

 

Бетис Испания – Селтик Шотландия 4:3 (2:2, 2:1)
Дата проведения
16 сентября, 19.45, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 13 Айети, 0:2 – 27, пенальти Юранович, 1:2 – 32 Миранда, 2:2 – 34 Хуанми, 3:2 – 50 Иглесиас, 4:2 – 53 Хуанми, 4:3 – 87 Ралстон.
БетисБраво, Монтойя, Эдгар Гонсалес, Руис, Миранда (Морено, 69), Фекир (Родригес, 68), Хуанми, Хоакин (Руибаль, 54), Гуардадо (Вильям Карвалью, 69), Каналес (Гонсалес, 82), Иглесиас.
СелтикХарт, Ралстон, Картер-Викерс, Старфельт, Юранович, Рогич, Соро (Маккарти, 56), Тернбулл, Жота, Айети, Монтгомери.
Предупреждения:
Соро (8), Гуардадо (20), Фекир (32), Картер-Викерс (39), Руибаль (62), Морено (90).

 

Лестер Англия – Наполи Италия 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
16 сентября, 22.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Перес, 2:0 – 64 Барнс, 2:1 – 69 Осимхен.
ЛестерШмейхель, Кастань, Эванс (Сеюнджю, 46), Вестергор, Бертран, Ндиди, Сумаре (Мэддисон, 78), Барнс, Перес (Тилеманс, 46), Ихеаначо, Дака (Лукман, 71).
НаполиОспина, Малькюи, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Элмаз, 64), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Инсинье (Унас, 74), Лосано (Политано, 64), Осимхен.
Предупреждения:
Ндиди (21), Сумаре (32), Ди Лоренцо (33), Вестергор (53), Сеюнджю (76).

 

Айнтрахт Ф Германия – Фенербахче Турция 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
16 сентября, 22.00, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Озил, 1:1 – 41 Ламмерс.
Айнтрахт ФТрапп, да Кошта, Хинтереггер, Ндика, Дурм, Камада, Костич, Соу, Якич, Борре (Хеуге, 72), Ламмерс.
ФенербахчеБайындыр, Азиз, Салаи, Ким Мин Чжэ, Осейи-Сэмюэл, Кадиоглу, Луис Густаво, Яндаш (Майер, 77), Бериша, Озил, Валенсия, Росси.

 

Олимпиакос Греция – Антверпен Бельгия 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
16 сентября, 22.00, «Георгиос Караискакис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 52 Эль-Араби, 1:1 – 74 Саматта.
ОлимпиакосВацлик, Карбовник, Папастатопулос, Сиссе, Рябчук, Врусай, Мвила (Вальбуэна, 76), Бухалакис, Соарес, Камара (Кунде, 81), Камара, Эль-Араби, Оньекуру.
АнтверпенБюте, Бута, де Лат, Диниш Алмейда, Мийоси (Бенсон, 67), Батай, Наингголан (Геркенс, 67), Верстрате, Саматта, Фрай (Эггештайн, 80), Фишер.
Предупреждения:
Верстрате (4), Сиссе (49), Батай (52), Камара (67).

 

Монако Монако – Штурм Австрия 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
16 сентября, 22.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 66 Диатта.
МонакоНюбель, Агиляр, Марипан, Павлович, Желсон Мартинш (Головин, 46), Тчуамени, Матазо (Фофана, 73), Якобс (Кайо Энрике, 46), Фолланд (Бен-Йеддер, 61), Изидор (Фабрегас, 46), Диатта.
ШтурмЗибенхандль, Газибегович (Егер, 71), Вютрих, Аффенгрубер, Данте, Гайрхофер, Хирлендер, Китейшвили (Прасс, 71), Горенц-Станкович, Любич, Янчер (Саркария, 61), Йебоа (Ньянгбо, 71).
Предупреждения:
Якобс (32), Вютрих (64).

 

ПСВ Нидерланды – Реал Сосьедад Испания 2:2 (второй тайм)
Дата проведения
16 сентября, 22.00, «Филипс Стадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 31 Гетце, 1:1 – 33 Янузай, 1:2 – 39 Исак, 2:2 – 54 Гакпо.
ПСВДроммел, Мвене (Тезе, 68), Рамальо, Обиспо, Макс, Боскальи, Гетце, ван Гинкел (Томас, 63), Захави (Винисиус, 63), Гакпо, Мадуэке (Вертессен, 63).
Реал СосьедадРемиро, Сальдуа (Кристо Ромеро, 79), Элустондо, Ле Норман (Субельдия, 61), Муньос (Пачеко, 61), Мерино, Гевара, Субименди, Янузай (Горосабель, 79), Исак, Ойарсабаль.
Предупреждения:
Муньос (42), ван Гинкел (59), Гевара (70), Ойарсабаль (77), Винисиус (78).

 

Брондбю Дания – Спарта Прага Чехия 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
16 сентября, 22.00, «Брондбю»
превью матча онлайн статистика
БрондбюХермансен, Бруус, Макше, Рустед (Боркяйе, 75), Тшиембе, Менса, Радошевич, Френдруп, Слиман (Каппис, 69), Хедлунд (Павлович, 75), Уре (Дивкович, 69).
Спарта ПрагаНицэ, Визнер, Челюстка, Ганцко, Полидар (Виннхейм, 38), Павелка, Сачек, Соучек, Гараслин (Моберг-Карлссон, 64), Пешек, Гложек.
Предупреждения:
Рустед (45), Соучек (45), Челюстка (60).

 

Рейнджерс Шотландия – Лион Франция 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
16 сентября, 22.00, «Айброкс»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 23 Токо-Экамби, 0:2 – 55, автогол Тавернье.
РейнджерсМакгрегор, Тавернье, Балогун, Голдсон, Баришич, Дэвис (Райт, 60), Ландстрем, Камара, Арибо (Сакала, 76), Морелос, Кент (Руф, 70).
ЛионАнтони Лопеш, Гюсто, Боатенг (Диоманде, 65), Денайер, Эмерсон, Ауар, Бруно Гимараэс, Какре, Лукас Пакета, Слимани, Токо-Экамби (Шакири, 71).
Предупреждения:
Голдсон (14), Слимани (30), Боатенг (52), Арибо (74), Морелос (74).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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