Лига Европы. «Лестер» принимает «Наполи», «Монако» играет со «Штурмом», «Байер» Лунева победил «Ференцварош»

В стартовом туре группового этапа Лиги Европы «Байер» Андрея Лунева дома победил «Ференцварош» (2:1), «Лестер» играет с «Наполи», «Монако» без Александра Головина принимает «Штурм».

Лига Европы

Групповой этап

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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