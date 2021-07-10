Сборная России поднялась с 41-го на 37-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России улучшила свою позицию в рейтинге ФИФА после первых трех матчей Валерия Карпина на посту главного тренера.
Россияне поднялись с 41-го на 37-е место, обойдя Словакию, Турцию, Венгрию и Венесуэлу.
В сентябре Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0) и победила Кипр (2:0) и Мальту (2:0) в квалификации ЧМ-2022.
Первое место по-прежнему занимает Бельгия, второе – Бразилия. Третьей в рейтинге стала Англия, опередившая Францию.
Также места в десятке занимают Италия (5-е), Аргентина (6-е), Португалия (7-е), Испания (8-е), Мексика (9-е) и Дания (10-е).