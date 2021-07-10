Сборная России поднялась с 41-го на 37-е место в рейтинге ФИФА

улучшила свою позицию в рейтинге ФИФА после первых трех матчей на посту главного тренера.

Россияне поднялись с 41-го на 37-е место, обойдя Словакию, Турцию, Венгрию и Венесуэлу.

В сентябре Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0) и победила Кипр (2:0) и Мальту (2:0) в квалификации ЧМ-2022.

Первое место по-прежнему занимает , второе – . Третьей в рейтинге стала , опередившая Францию.

Также места в десятке занимают Италия (5-е), Аргентина (6-е), Португалия (7-е), Испания (8-е), Мексика (9-е) и Дания (10-е).