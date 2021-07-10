Сборная России поднялась с 41-го на 37-е место в рейтинге ФИФА

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Бразилии по футболу Сборная Англии по футболу премьер-лига Россия Сборная Франции по футболу сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная России по футболу Сборная Аргентины по футболу Сборная Дании по футболу рейтинги ФИФА Сборная Мексики по футболу Валерий Карпин Футбол

Сборная России улучшила свою позицию в рейтинге ФИФА после первых трех матчей Валерия Карпина на посту главного тренера.

Россияне поднялись с 41-го на 37-е место, обойдя Словакию, Турцию, Венгрию и Венесуэлу.

В сентябре Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0) и победила Кипр (2:0) и Мальту (2:0) в квалификации ЧМ-2022.

Первое место по-прежнему занимает Бельгия, второе – Бразилия. Третьей в рейтинге стала Англия, опередившая Францию.

Также места в десятке занимают Италия (5-е), Аргентина (6-е), Португалия (7-е), Испания (8-е), Мексика (9-е) и Дания (10-е).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные