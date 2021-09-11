Судья удалил Тикнизяна за две желтые и назначил пенальти в ворота «Локо» в матче ЛЕ. «Марсель» забил

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян удален за две желтые карточки в матче c (0:1, второй тайм).

Первое предупреждение футболист получил на 34-й минуте за подножку.

Вторую карточку ему показали на 58-й минуте за фол на , который ворвался с фланга в штрафную площадь «Локо».

Главный арбитр также назначил пенальти, который сам Ундер и реализовал.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.