Судья удалил Тикнизяна за две желтые и назначил пенальти в ворота «Локо» в матче ЛЕ. «Марсель» забил

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян удален за две желтые карточки в матче Лиги Европы c «Марселем» (0:1, второй тайм).
Первое предупреждение футболист получил на 34-й минуте за подножку.
Вторую карточку ему показали на 58-й минуте за фол на Дженгизе Ундере, который ворвался с фланга в штрафную площадь «Локо».
Главный арбитр Ирфан Пельто также назначил пенальти, который сам Ундер и реализовал.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фол – желтая – красная – пенальти – гол— Матч ТВ (@MatchTV) September 16, 2021
Ужасная минута для «Локомотива» 😱 pic.twitter.com/9S312U2chH