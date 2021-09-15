Дом игрока «Челси» Джеймса ограбили во время матча с «Зенитом». Украдены медали за Евро-2020, ЛЧ и Суперкубок УЕФА

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Защитник «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс сообщил, что его дом ограбили во время матча Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:0).

«Вечером 14 сентября, когда я играл за клуб в Лиге чемпионов, группа трусливых грабителей вломилась в мой дом. Совместными усилиями им удалось погрузить в машину тяжелый сейф, в котором находились некоторые личные вещи.

Я не храню дома ювелирные украшения, поэтому все, что хранилось в сейфе, – медали: медаль победителя Лиги чемпионов, медаль победителя Суперкубка УЕФА и медаль за второе место на Евро-2020.

Эти медали мы завоевали вместе с «Челси» и сборной Англии – награды, которые не отнять у меня вне зависимости от того, обладаю ли я физически ими, чтобы доказать это.

Однако я обращаюсь ко всем моим поклонникам, болельщикам «Челси» и сборной Англии с просьбой помочь выявить и выдать этих подлецов, которые никогда не почувствуют себя спокойно, потому что улики против них накапливаются.

Полиция, мои советники, «Челси» и многие другие поддерживают меня, и у нас есть четкие версии о том, кто эти преступники. Мы идем за ними.

К счастью, во время взлома в доме никого не было, но я хочу сообщить всем, что со мной все в порядке. Я действительно ценю возможность рассказать вам о моей беде, и я надеюсь, что вместе мы сможем поймать этих людей и восстановить справедливость», – написал 21-летний англичанин.

 
 
 
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Публикация от Reece James (@reecejames)

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