Кумана могут уволить из «Барсы» в случае неудач в 4 ближайших играх

Теги Роналд Куман Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта отставки Рикард Пуч Футбол

Главному тренеру «Барселоны» Роналду Куману не гарантировано сохранение поста в октябре.

В сентябре каталонцы проведут еще четыре матча – с «Гранадой», «Кадисом», «Леванте» в Ла Лиге и с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Если на этом отрезке команда не добьется положительных результатов, президент «Барсы» Жоан Лапорта может отправить Кумана в отставку.

По информации Deportes Cuatro, Лапорте было стыдно от игры «Барселоны» против «Баварии» в Лиге чемпионов.

Глава клуба хотел бы, чтобы нидерландский тренер придерживался стиля «Барселоны», отказался от игры в трех центральных защитников и давал больше шансов молодым – в частности, Рикарду Пучу. Куман не сделал этого в игре с немцами.

Лапорта после матча встретился с кругом доверенных лиц на «Камп Ноу» и обсудил ситуацию. Затем он выступил с заявлением для фанатов.

Тотальный провал Кумана против «Баварии». Игра с мячом, без мяча, замены – «Барса» была хуже во всем

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