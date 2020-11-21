Камавинга, Педри, Беллингем, Сака, Гринвуд – в топ-40 претендентов на Golden Boy, Кварацхелия выбыл

Список претендентов на приз Golden Boy сократился до 40 футболистов.

В список из 100 номинантов входил атакующий полузащитник и сборной Грузии Хвича Кварацхелия. В сокращенной версии его уже нет.

Продолжают борьбу за приз («Боруссия» Дортмунд), Мирон Боадю ( ), ( ), Шарль де Кетеларе ( ), ( ), Райан Гравенберх ( ), ( ), Илайш Мориба, Йошко Гвардиол (оба – ), («Арсенал»), ( ), ( ), Нуну Мендеш ( ), («Барселона»), («Боруссия» Дортмунд), Букайо Сака («Арсенал»), Флориан Виртц («Байер»), Илья Забарный («Динамо» Киев) и другие футболисты.

Напомним, Golden Boy – ежегодная награда, вручаемая газетой Tuttosport лучшему молодому игроку в Европе не старше 21 года.

Победитель традиционно объявляется в ноябре. В прошлом году награду получил нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд.