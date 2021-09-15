Клубы РПЛ набрали 1 очко в 3 матчах в еврокубках на неделе

Российские клубы начали выступление в еврокубках в текущем сезоне.
В первом туре европейских турниров команды из РПЛ проиграли две игры и один раз сыграли вничью.
«Зенит», выступающий в Лиге чемпионов, проиграл «Челси» (0:1). Во втором туре питерцы встретятся с «Мальме».
«Спартак» уступил «Легии» (0:1) в Лиге Европы, а «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» (1:1). Во втором туре красно-белые сыграют с «Наполи», а железнодорожники – с «Лацио».
Таким образом, в первом туре российские клубы набрали один балл в трех матчах.