Клубы РПЛ набрали 1 очко в 3 матчах в еврокубках на неделе

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

Российские клубы начали выступление в еврокубках в текущем сезоне.

В первом туре европейских турниров команды из РПЛ проиграли две игры и один раз сыграли вничью.

«Зенит», выступающий в Лиге чемпионов, проиграл «Челси» (0:1). Во втором туре питерцы встретятся с «Мальме».

«Спартак» уступил «Легии» (0:1) в Лиге Европы, а «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» (1:1). Во втором туре красно-белые сыграют с «Наполи», а железнодорожники – с «Лацио».

Таким образом, в первом туре российские клубы набрали один балл в трех матчах.

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