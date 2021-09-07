Светлана Журова о спортсменах в Госдуме: «Не соглашусь с критиками. Мы представляем наш спорт, отстаиваем интересы»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту высказалась о критике в отношении спортсменов – депутатов думы.

Журова является депутатом с 2007 года.

– В нынешней Думе вы занимаете один из самых ключевых в непростое наше время постов – заместитель председателя комитета по международным делам. В комитет по физической культуре и спорту не планируете в будущем, ведь вы, я знаю, постоянно в теме и ничего не пропускаете?

– Я думаю, что я в своем нынешнем комитете нужна. Я ведь еще и вхожу в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Но я еще и заместитель председателя подкомиссии по спорту в ПАСЕ.

– В нынешнем составе Думы довольно много титулованных, именитых спортсменов, чемпионов прошлых нет. Мне, к примеру, это очень импонирует, ибо я не понаслышке знаю их умение сутками пахать для достижения цели. Но неоднократно доводилось слышать мнения, что парламент – это для юристов, экономистов, опытных хозяйственников, а спортсмены ни к чему.

– Я, разумеется, с критиками не соглашусь. Спорт занимает огромное место в нашей жизни. Вот когда идет, скажем, Олимпиада, все разом становятся болельщиками.

Немало законов мы принимаем, касающихся спорта, здоровья, правильного образа жизни, возведения спортивных сооружений. Кто должен это отстаивать? Наверное, те люди, которые в этом понимают.

Нужно также помнить: Дума – это не только законотворческий, это представительный орган. Мы представляем наш спорт, в том числе и детский. Отстаиваем интересы.

Кстати, а почему граждане считают, что у думских чемпионов только спортивное образование? Первое – чаще всего, да. Но ведь многие получают потом и второе! У меня, например, второе образование – экономическое. А кое-кто спортивного и не получал, а без отрыва от выступлений сразу получал какое-то другое.

Спортсмен – это не приговор, это не на всю жизнь, а лишь какая-то ее часть. Пора разрушать стереотипы. Кстати, очень большая часть депутатов от Северного Кавказа – спортсмены. Там к ним относятся с гигантским уважением, и попробуйте в этом регионе спросить, почему вы именно их избираете! – сказала Журова.

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