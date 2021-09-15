Кавазашвили о Федуне: «Поздно, #####, уже креститься, когда без трусов сидишь. «Спартак» имеют по полной программе»

Экс-вратарь «Спартака» и член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили отреагировал на поражение москвичей от «Легии» (0:1) в .

«Больно смотреть на то, что происходит в клубе. имеют по полной программе, и никто ничего с этим не хочет делать.

Показывают Федуна по экрану – он сидит крестится. Да ##### (блин), поздно уже креститься, когда без трусов сидишь. Надо не креститься, а клубом управлять по-человечески: нанимать квалифицированный персонал, хороших менеджеров.

Витории некого выпускать на замену, а это еще обилия травм нет у игроков. Ну разве это нормально?

Я всем говорил, что не хочу плохо о «Спартаке» высказываться, буду поддерживать клуб, но это уже невозможно делать. Игроки вялые на поле, футбола нет», – сказал Кавазашвили.

Федун мечтал смыть позор и даже перекрестился на удачу. Что было дальше?